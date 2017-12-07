Россияне жалеют кошек в пять раз сильней, чем собак

Подробности Опубликовано: 07.12.2017 19:00 Автор: Наталья Борозна

А голубей почти совсем не жалеют. В последнее время в СМИ участились сообщения о случаях жестокого обращения с животными: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и т. п.

В свою очередь, Госдума уже завтра рассмотрит законопроект об ужесточении наказаний за жестокое обращение с животными. Нынешняя статья УК РФ № 245 предусматривает для живодеров и догхантеров штраф до 80 000 рублей, исправительные работы и срок до 6 месяцев. Предлагается увеличить срок лишения свободы для преступников против животных до шести лет.

В связи со всем этим маркетинговое агентство ZOOM MARKET провело опрос в разных городах России, в результате которого выяснилось, что более 71 % россиян выступают против жестокого обращения с бездомными животными.

На удивление, только 18 % респондентов считают, что бездомные собаки представляют опасность для людей и их нужно ловить и помещать в специальные приюты для животных или усыплять.

11 % отпрошенных предпочли не озвучивать свою точку зрения по данному вопросу.

82 %-м жителей России больше жалко бездомных кошек, чем собак, и только 16 % опрошенных чувствуют наоборот. Меньше 2 % отвечавших выбрали объектом своего сочувствия, помимо собак и кошек, еще и диких зверей и птиц, живущих в черте города: белок, голубей, ворон, уток.

Коммерческий директор агентства ZOOM MARKET Андрей Штыров рассказал, что 71 % граждан, считающих недопустимым жестокое обращение с бездомными животными, - это высокий показатель во всем мире, и тем самым Россия является одной из самых гуманных стран в этом отношении.

Также эксперт отметил, что опрос показал: для россиян серьезной проблемой видятся стаи бездомных собак в городах; многие из респондентов, попавших в выборку, вспомнили о случаях нападения стай на их родственников или знакомых.

Опрос охватил 19 городов РФ по методу личных интервью с 1 900-ми респондентами в возрасте 22 - 64 года. Людей орпашивали в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Самаре, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже, Волгограде, Краснодаре, Саратове, Тюмени и Тольятти.

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