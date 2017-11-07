О связи Августа с Октябрем

Подробности Опубликовано: 07.11.2017 15:59 Автор: Наталия Теряева

«Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Опыт минувших десятилетий научил нас: коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм несовместимы». Эти слова произнес 17 июня 1992 года в Конгресс США коммунист в человеческом облике.

До 1987 года он руководил Московским горкомом КПСС. Его звали Борис Ельцин. Он пообещал американскому конгрессу, что похоронил коммунизм навсегда.

Зачем нужно было хоронить коммунизм? Для того, чтобы партийно-хозяйственная номенклатура СССР получила собственность.

Cоциалистический эксперимент Октябрьской революции 1917 года состоял в создании общества с господствующим слоем без собственности. Ведь стремление к обладанию собственностью – причина классовой борьбы. А целью революции было построение бесклассового общества равных возможностей для всех.

Советская бюрократия, названная номенклатурой, коренным образом отличалась от западной бюрократии укладом жизни.

Чиновники в Европе и США жили в собственных квартирах и особняках, обставленных в соответствии с личным вкусом. Они ездили на выбранных собственноручно личных автомобилях. Они покупали на свои доходы золото и бриллианты. Они ездили отдыхать на мировые курорты и ходили там в казино. Так показывали жизнь правящего класса в заграничных фильмах. И во многом касательно чиновников высшего уровня это было правдой.

Работникам райкомов, горкомов, обкомов партии, сотрудникам райисполкомов, горисполкомов, облисполкомов советское государство компенсировало не очень высокую зарплату системой специального снабжения и социальных гарантий. Не говоря уже о руководителях республиканского и союзного уровня, которым деньги были практически не нужны, потому что фактически они находились на полном государственном обеспечении – от еды до жилья и досуга.

Революционная идея Семнадцатого года осуществилась. Правящий слой полностью зависел от государства и был под полным его контролем.

Но в силу этой же революционной концепции правящий слой в СССР оказался толще, чем предшествовавший ему слой бюрократии царской России: к хозяйственным управленцам добавились политические. А советским работникам партхозактива хотелось обладать собственностью так же, как их зарубежным коллегам.

Бытие правящего советского чиновника определило его сознание иначе, чем рассчитывали последователи Маркса и Ленина.

Дорогу к особнякам, шикарным автомобилям, золоту и бриллиантам советским чиновникам перекрыл коммунизм. Поэтому в 1991 году он и рухнул. «Рухнул навсегда», – сказал нам Борис Ельцин. И позаботился, чтобы не дать ему воскреснуть.

«Номенклатура хотела захватить собственность, другой задачи у нее не было. Она не хотела допустить к этой собственности народ – поэтому с самого начала на мелком и среднем бизнесе был поставлен жирный крест, – поделился в 2010 году воспоминаниями о личном участии в ельцинских реформах 90-х годов экономист Гавриил Попов. – В окончательном варианте реформ были по максимуму учтены интересы номенклатуры. И интересы Запада. Потому что без помощи Запада Ельцин и новая власть в целом удержаться бы не смогли».

Август 1991 года так же подталкивала внешняя сила, как и Октябрь 1917 года.

Идеологически сделано все было очень грамотно – победа демократии над тоталитаризмом. Вот как рассказывает об этом Гавриил Попов. Речь идет о выборах в Моссовет в 1990 году. «Уже в ходе I съезда ( I съезд народных депутатов СССР – Н.Т.) стало ясно, что он тонет в дискуссиях и никаких решений, которые доходили бы до людей, принять не способен. Ответом стали шахтерские забастовки летом 1989 года и дальнейшее обострение ситуации осенью. Мы пытались что-то сделать, сформировали оппозицию в виде МДГ (Межрегиональная депутатская группа – Н.Т.), но никаких реальных результатов добиться не могли. Дошли до крайности, призвав в декабре 1989 года к всеобщей забастовке. Она не стала такой массовой, как нам хотелось, но все же была достаточно серьезной, народ нас поддержал... К этому времени мы в МДГ выработали некое подобие платформы. Вернее так: стало ясно, что никакой позитивной платформы у нас нет. Несколько месяцев мы спорили и не могли договориться... И тогда Сахаров высказал, на мой взгляд, гениальную идею. Он сказал: мы не договоримся по поводу системы конструктивных мер, но можем договориться о главном. Мы все согласны в том, что главная наша задача – отстранить КПСС от власти, убрать из конституции 6-ю статью. И вот на этой платформе действительно объединились все. Так возникла «Демократическая Россия» – объединение всех, кто против КПСС. Монархисты, анархисты, «истинные коммунисты», крайние левые, либералы: кого там только не было».

Так устами правозащитника академика Сахарова была сформулирована стратегия движения советской номенклатуры к особнякам и заграничным курортам.

Чуть позже, в результате приватизации, к особнякам и курортам некоторые представители партхозактива добавили активы в виде приватизированных за сущие копейки государственных предприятий.

«Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма, – заявил (на видео с момента 20:20 – Н.Т.) о результатах приватизации государственной собственности СССР Анатолий Чубайс. – Это разные задачи. С разной ценой. Мало кто на Западе понимает, что такое коммунизм на самом деле. И какую цену заплатила наша страна за это. Мало кто это понимает на Западе. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой – двадцатый вопрос. Каждый появившийся частный собственник в России – это необратимость».

Вот так, откровенно.

Каждый частный собственник в России – это гвоздь в крышку коммунизма, говорит Чубайс.

Номенклатура не хотела допустить к этой собственности народ, говорит Гавриил Попов.

К общенародной собственности номенклатура коммунистического государства допустила только себя.

Дважды два – четыре.

Должен ли за это народ ненавидеть СССР? Нет, не должен. В крушении государства виноват не плохой СССР, виноваты конкретные люди. Крушить государство для исправления ошибок и перегибов конкретных людей не было необходимости.

Октябрьская революция в 1917 году поставила эксперимент над элитой, и элита этот эксперимент в 1991-м провалила.

Накануне столетнего юбилея Октябрьской революции особенно острые дискуссии о проклятом коммунизме и душителях свободы в СССР ведут православные деятели. В фейсбучном обсуждении на странице автора одного из текстов портала pravmir.ru православные комментаторы пишут:

«Нет, я понимаю тоску по СССР тех, кто принадлежал к семьям малочисленной элиты или номенклатуры. Когда верхний эшелон номенклатуры выбросил их за борт как ненужный балласт, поскольку на новом этапе такое количество квалифицированного обслуживающего персонала стало не нужно - это для них и их близких, конечно, стало серьезной трагедией. Так хорошо жили за народный счет - и... Вот только не надо ожидать, что все будут желать возвращения этого чудесного времени».

«Сравнивать подлинный смысл - жизнь в Бога - с советской самореализацией ради декларируемого (не реального, увы) блага коллектива... Ну как-то несерьезно для того, кто знает, о чем первое. Слишком неправдивое сравнение. А кто знает только второе - то, конечно, можно. Но печально за них».

«... нам еще не рассказали о бесплатной медицине и "лучшем в мире" советском образовании. А вдруг расскажут...»

«Советская модель рухнула во всём мире! Показала свою кровавую и неэффективную сущность».

Не ведающие элементарных фактов о жизни в СССР, составившие мнение о советской эпохе с чужих слов православные молодые люди ставят все с ног на голову и знать о реальности ничего не хотят. И это не удивительно, ведь авторитетные представители РПЦ не раз сравнивали СССР с фашистской Германией. Как же не внимать авторитетам?

Пишут, что столетие Октября федеральные власти России собирались отметить шумной кампанией десоветизации. Но передумали, увидев результаты опросов населения. Население считает, что жизнь в СССР была справедливее.

Мне кажется, сегодня, в день столетия Великой Октябрьской социалистической революции православные в силу своей веры в Воскресение Христово должны забыть о своих обидах на Советскую власть. В истории Октябрьской революции 1917 года и Гражданской войны невиновных нет.

Иначе не будет мира в нашей стране.

А с коммунизмом мы потом разберемся. Вместе. С холодной головой.