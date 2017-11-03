Сирены в ноябре

Подробности Опубликовано: 03.11.2017 08:20 Автор: ОД

Управление безопасности администрации города Дубны извещает, что 16 ноября 2017 года с 12.00 до 12.30 проводится комплексная техническая проверка местной системы оповещения населения города с передачей речевых сообщений по каналам проводного радиовещания и включением электросирен.

Просьба к жителям города принять это сообщение к сведению, при звучании сирен не предпринимать никаких мер и сохранять спокойствие.

Администрация города Дубны