Сирены в ноябре

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Опубликовано: 03.11.2017 08:20
Автор: ОД

Управление безопасности администрации города Дубны извещает, что 16 ноября 2017 года с 12.00 до 12.30 проводится комплексная техническая проверка местной системы оповещения населения города с передачей речевых сообщений по каналам проводного радиовещания и включением электросирен.

 

Просьба к жителям города принять это сообщение к сведению, при звучании сирен не предпринимать никаких мер и сохранять спокойствие.

Администрация города Дубны

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