Возложили цветы в память узников Дмитлага

Вчера, 30 октября, отмечался День памяти жертв политических репрессий. В эту памятную дату работники "Канала имени Москвы" и участники краеведческого общества "Москва-Волга" возложили цветы в местах погребений строителей Канала 1930-х годов, которые массово вымирали от рабского труда.

По данным ФГБУ "Канал имени Москвы", на участке 128 км от Дубны до Тушина расстреляны или умерли "естественной смертью" приблизительно 30 000 узников Дмитлага и вольнонаемных каналоармейцев.

В Дубне граждане также собрались на митинг на Большеволжском кладбище у памятника жертвам политических репрессий, где зачитывали имена почивших строителей.

Историческая справка

В 1931 году Пленум ЦК ВКП(б) решил задачу наполнения водой столицы, постановив соединить ее с верховьями Волги по кратчайшему пути. Для этого 3 сентября 1932 года началось строительство Канала им. Москвы, глубина которого по проекту должна была составить 12 м, длина - 128 км.

В свою очередь, для устройства Канала 14 сентября 1932 года был организован Дмитровский исправительно-трудовой лагерь - на тот момент крупнейшее лагерное формирование СССР. Начальники стройки проживали в Дмитрове, где селились и инженеры с вольнонаемными работниками. Лагерь же находился вдоль будущих берегов по всей длине Канала.

Заключенные поступали в Дмитлаг практически со всей страны - из-под Ленинграда, из Средней Азии, Темниковских и Вишерских лагерей, Саровского исправительно-трудового лагеря, из Сибири. В 1935 году их число приближалось к 200 000 человек, которые содержались в крайне плохих условиях труда и проживания, недоедали и болели. 55 000 человек были освобождены досрочно летом 1937 года, когда Канал имени Москвы был сдан в эксплуатацию, остальных же переформировали в другие лагеря.

Дмитлаг существовал с 14 сентября 1932 года по 31 января 1938 года. За это время в нем, по официальным данным, погибли 22 842 каналоармейца. Однако эта цифра сильно занижена: расстрелянные в ходе строительства Канала и после его окончания не были учтены, а также многие строители Канала: руководители строительства, архитекторы, инженеры и простые рабочие - были арестованы и казнены в 1937 году уже при сдаче объекта по обвинению в организации государственного переворота силами заключенных.

Погибших хоронили на стройплощадке вдоль трассы. Не менее 2 500 каналоармейцев – вольнонаемных и заключенных расстреляны и захоронены на Бутовском полигоне с 8 августа 1937 года по 19 октября 1938 года. Около 300 человек упокоились на Донском кладбище.

Мемориалы строителей располагаются тоже не в одном месте в столице и Подмосковье: на расстрельных курганах Бутовского полигона и около захоронений на Донском кладбище. Мемориалом являются и поклонный крест на братской могиле каналоармейцев в 1,5 км от поселка Темпы, стальной 13-метровый крест на западном берегу Канала у Дмитрова и памятник в районе ГЭС-191 в Дубне (на фото).

По информации пресс-службы ФГБУ "Канал имени Москвы"