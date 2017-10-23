В России поумнеют 50 городов

Подробности Опубликовано: 23.10.2017 04:35 Автор: ОД

17 октября в Москве прошла международная конференция "Открытые инновации". Ее главным итогом стало подписание меморандума о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления.

Документ подписали заместитель министра Минкомсвязи России Сергей Калугин, первый заместитель гендиректора "Росатома" по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, ректор Университета ИТМО Владимир Васильев и заместитель декана экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Трухачев.

Национальный консорциум будет призван воплотить в жизнь концепцию "Умные города России", в которой содержатся меры и целевые показатели по цифровизации отраслей городского хозяйства. Внедрение цифровых технологий является одной из важнейших задач современности. Оно повысит эффективность и прозрачность управления городской средой.

Уже до конца этого года будут намечены "пилотные" регионы и разработана дорожная карта, на которой будут отмечены в числе прочего мероприятия по применению цифровых платформ управления "умными" городами, проекты по внедрению беспилотного транспорта, повышение прозрачности и эффективности ЖКХ, создание в городах условий для работы высокотехнологичных компаний и проектов и другие инициативы.

"Концепция будет предполагать опережающее развитие 50 городов нашей страны, которые станут точками концентрации основного капитала цифровой экономики – высококвалифицированных специалистов. Решение такой амбициозной задачи требует объединения усилий и компетенций организаций-лидеров в рамках стратегического Консорциума, который станет центром компетенций по созданию "умных" городов и реализации соответствующих инновационных проектов в интересах почти 50 млн. жителей нашей страны... - дал интервью президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский. – За это время нам удалось накопить соответствующие знания и индустриальные компетенции, и мы точно знаем, как цифровые технологии могут изменить жизнь жителей городов к лучшему".

Заместитель министра Минкомсвязи России Сергей Калугин привел статистику, подчеркивающую важность проекта: "Города - неотъемлемый участник цифровой трансформации экономики", - сказал он и добавил: притом, что города занимают всего 2 % поверхности земли, на них приходится 70 % мирового ВВП и половина населения, а в России это уже 74 % населения.

"Мы рады стать участниками такого масштабного проекта, который направлен на преобразование городской среды. Уже сейчас многие задачи, стоящие перед правительством и городскими властями, возможно решить именно с применением технологических инноваций, в частности цифровых решений "Росатома", - дал обратную связь первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров. – В городах, которые находятся вблизи объектов атомной отрасли, живут сотни тысяч человек. Для нас как социально-ответственной компании развитие городской инфраструктуры и в целом повышение уровня жизни населения играет очень важную роль. Зачастую именно наши города становятся центрами научных и технологических разработок. В рамках проекта эти решения могут быть интегрированы в инфраструктуру городов, сделав жизнь людей более качественной и комфортной. Именно поэтому наше участие в проекте закономерно".

По информации пресс-службы ПАО "Ростелеком"