Отклики читателей ОД

Подробности Опубликовано: 21.10.2017 01:56 Автор: Наталия Теряева

Новость «Открытой Дубны» об опыте детских кружков Дубны, который передают в другие города, вызвала интерес в подмосковном Софрино.

Тамошние энтузиасты обучения детей шахматам ищут способы сделать занятия по шахматам бесплатными, но пока не находят. Хотели бы поделиться с ОНФ своими проблемами, но, как выяснилось, местных активистов ОНФ тоже найти непросто. Вот и обратились в «Открытую Дубну» за помощью и советом, как получить тот ценный опыт, который помог в селе Березняковское Сергиево-Посадского района открыть шахматный клуб «Ход конем» и который Дубна собирается передать в другие города.

ОД, конечно, постарается помочь.