Отклики читателей ОД

Подробности
Опубликовано: 21.10.2017 01:56
Автор: Наталия Теряева

Новость «Открытой Дубны» об опыте детских кружков Дубны, который передают в другие города, вызвала интерес в подмосковном Софрино.

Тамошние энтузиасты обучения детей шахматам ищут способы сделать занятия по шахматам бесплатными, но пока не находят. Хотели бы поделиться с ОНФ своими проблемами, но, как выяснилось, местных активистов ОНФ тоже найти непросто. Вот и обратились в «Открытую Дубну» за помощью и советом, как получить тот ценный опыт, который помог в  селе Березняковское Сергиево-Посадского района открыть шахматный клуб «Ход конем» и который Дубна собирается передать в другие города.

ОД, конечно, постарается помочь.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

3 000 больниц и поликлиник подключат к И…

3 134 медицинских организации муниципальной и федеральной систем здравоохранения обзаведутся в 2017 ...

В Блохинке расскажут о механизмах памяти…

Публикуем анонс двух мероприятий, которые пройдут на этой неделе в Универсальной библиотеке ОИЯИ име...

Где порыбачить на карася и сазана?

Озера в Дмитровском и Талдомском районах Московской области стали богаче на два вида рыб. Зарыбление...

Капремонт в регионе завершен на одну тре…

По состоянию на 23 октября в Московской области завершен капитальный ремонт более чем тысячи мн...

В России поумнеют 50 городов

17 октября в Москве прошла международная конференция "Открытые инновации". Ее главным итогом стало п...

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Бизнесмены Тайваня ознакомились с ОЭЗ "Дубна…

VI Российско-тайваньский бизнес-форум прошел 16 октября в То...

Построят заводик косметики

Пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области сообщила...

ФНС проводит очередной семинар

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

Изменился порядок расчета пени

Федеральная налоговая служба сообщает, что в связи с приняти...

Предприниматели ЮАР посетили ОЭЗ "Дубна"

4 октября в ОЭЗ "Дубна" нанесла визит делегация  из про...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться