В Дубне впервые в России запустился сервис для слабослышащих

Подробности Опубликовано: 05.10.2017 11:51 Автор: Наталья Борозна

Сервис "Сурдо-онлайн" для людей с нарушением слуха торжественно открылся в Многофункциональном центре в институтской части Дубны сегодня днем. Благодаря новой услуге глухие и слабослышащие люди смогут получить синхронный перевод консультаций специалистов организации.

Подчеркнем, что пилотный проект прямого и обратного перевода с русского жестового языка для людей с ограничением слуха запущен впервые не только в Дубне, но и в России. Организаторами сервиса стали МФЦ, администрация наукограда и непосредственно компания "Сурдо-онлайн".

В отделении МФЦ на ул. Балдина, 2 60 инвалидов по слуху, живущих в Дубне, теперь получат полноценные консультации по всем государственным услугам, которые предоставляет центр. Консультация будет организована в формате видеоконференции, транслирующей синхронный перевод. Не слышащий гражданин должен подойти к окошку, на котором наклеен знак "Здесь обслуживаются глухие", и указать на знак. Работник МФЦ в последующие 2-3 минуты свяжется с дежурным переводчиком онлайн. Глухой человек будет видеть переводчика, а специалист - слышать.

Один из учредителей компании "Сурдо-онлайн" Алексей Мельник говорит, что настало время создавать безбарьерные условия для глухих: "Сегодня людям с нарушением слуха практически недоступно большинство сервисов и услуг, предоставляемых государством и частными компаниями. Каждые день любые действия для глухих превращаются в задачу, трудно решаемую без сторонней помощи. Мы хотим, чтобы каждая российская организация предоставляла услуги на русском жестовом языке. Запуск нашего сервиса - способ обратить внимание представителей бизнеса и государства на сложности в получении услуг глухими людьми".

Запускать ли сервис в левобережном отделении МФЦ, покажет время.

Справка

"Сурдо-онлайн" – российский стартап, разработавший сервис удаленного синхронного перевода с разных языков (английский, китайский, вьетнамский, казахский, киргизский), включая жестовые языки стран СНГ.

Проект запустился в 2016 году в Казахстане и сегодня работает в 400 МФЦ. Компания "Сурдо-онлайн" запустилась в России в 2017 году. Выпускник акселерационной программы ФРИИ (Фонда развития Интернет-инициатив), получил pre-seed инвестиции в размере 2,1 млн рублей. Проект на сопровождении Агентства стратегических инициатив.