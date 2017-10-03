Ирина Роднина посетила Дубну

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Опубликовано: 03.10.2017 12:12
Автор: Кирилл Свояков

Депутат Государственной Думы Ирина Роднина нанесла очередной визит в Дубну в рамках региональной недели. Высокопоставленная гостья провела прием населения совместно с главой города Вячеславом Мухиным, в данном случае выступавшим в качестве секретаря местного отделения "Единой России".

Два жителя наукограда обратились повторно по итогам депутатского запроса. Одну дубненку волнуют коллекторские взыскания долгов по кредиту, который она не брала. Депутат продолжает помогать этой женщине. В ответ на второй запрос Родниной управление социальной защиты города разъяснило, что требуется для получения удостоверения труженика тыла.

Еще два гражданина обратились впервые по вопросам своевременности получения дополнительного лекарственного обеспечения, а также перерасчета пенсии многодетной матери. Эти вопросы депутат тоже взяла на контроль.

Далее Ирина Роднина провела встречу с коллективом недавно открывшегося в ОЭЗ "Дубна" завода ООО "Паскаль медикал". Данная организация разрабатывает и производит медицинские изделий однократного применения. Сейчас продукция включает полный ассортимент инъекционных шприцев однократного применения, в том числе инсулиновые и туберкулиновые шприцы.

Под конец визита депутат Госдумы встретилась с мостостроителями.

По материалам отдела молодежной политики администрации г. Дубны

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