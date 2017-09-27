На карте Подмосковья появились 6 новых заповедников

Подробности Опубликовано: 27.09.2017 12:03 Автор: Наталья Борозна

Сегодня правительство Московской области утвердило постановления об организации 6 новых особо охраняемых территорий. Новые заказники есть теперь в Клинском, Солнечногорском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Зарайске, Подольске, Сергиево-Посадском районах.

"В каждом случае это или уникальные природные комплексы, или территории, где сохранились виды животных и растений, включенные в Красную книгу Подмосковья. Например, в памятнике природы "Семь ключей" в Наро-Фоминском районе находятся единственные в Подмосковье пологие водопады высотой до 7 метров, – поведал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. – "Долина р. Волгуша и Парамоновский овраг" – самая большая из новых ООПТ, имеет площадь почти 2,5 тысячи гектаров и расположена в Дмитровском районе. Здесь сохранились редкие виды птиц – хищники черный коршун, обыкновенный осоед и луговой лунь, а также кедровка европейская; обитают ручьевая минога и прыткая ящерица, которые также находятся на грани исчезновения".

Остальные ООПТ называются:

- заказник "Попово болото и озеро" в Сергиево-Посадском районе,

- заказник "Дубровицкий лес" в Подольске,

- памятники природы "Широколиственный лес в излучине р. Осетр",

- "Широколиственный лес на левом берегу р. Осетр" в Зарайске.

В текущем году минэкологии планирует создать еще пять особо охраняемых территорий: об одном из них постановление уже утверждено, постановления по еще четырем правительство Подмосковья рассмотрит в ноябре.

Напомним, какие ограничения следует соблюдать на территории заказников: запрет на любые рубки, охоту, разведение костров, строительство и добычу полезных ископаемых. Для того, чтобы посетители могли понять, где кончается охраняемая зона, попериметрам заказников установят аншлаги с информацией о видах разрешенного использования и режимах охраны.

Также в 2017 году завершается постановка на кадастр всех 235 ООПТ Московской области. На сегодняшний день на кадастровой карте отмечено 159 зон с особыми условиями использования.