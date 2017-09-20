Спасателей, полицию, скорую можно вызвать по СМС

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Опубликовано: 20.09.2017 17:18
Автор: Кирилл Свояков

19 сентября в "Системе-112" Московской области заработала новая функция: возможность вызова экстренных служб по SMS с помощью любого мобильного оператора, действующего в регионе.

SMS-сообщения принимают операторы центров обработки вызовов "Системы-112", которые перенаправляют сведения в муниципальные единые дежурно-диспетчерские службы по месту нахождения заявителя.

Если в своем обращении заявитель не указал достаточной необходимой информации, то оператор запросит ее также через SMS.

"Прием и обработка SMS-сообщений операторами "Системы – 112" Московской области – это первая подобная функция, внедренная на территории Российской Федерации, - выразил гордость новой функцией системы заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. - Отправить SMS-сообщение в "Систему-112" Московской области могут все владельцы мобильных телефонов на территории Подмосковья. В первую очередь она будет удобна для лиц с нарушением слуха и речи".

В Московской области работает самый большой в России коллектив специалистов "Системы-112": в обеспечении работы системы заняты свыше 3500 сотрудников. Сама система построена таким образом, что оператор, принимающий вызов, способен одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб. В силу этого экипажи экстренных служб стали прибывать на сложные происшествия и ЧС, требующие комплексного реагирования, на 2 минуты быстрее.

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