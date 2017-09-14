Законность подключения к сетям проверят после приема у депутата

Подробности Опубликовано: 14.09.2017 13:39 Автор: Кирилл Свояков

Отдельные дубненцы и даже целые общественные организации обратились за содействием к депутату Мособлдумы Марине Шевченко, которая провела 11 сентября прием жителей в наукограде.

Совет ветеранов Дубны посетовал на отсутствие современного компьютера и оборудования для музыкального сопровождения праздников, а местное отделение Всероссийского общества инвалидов попросило помочь провести тематические мероприятия ко Дню пожилого человека и в рамках Декады инвалидов.

"Я считаю, что одна из основных задач депутата - поддержка ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья, - довольно обтекаемо прокомментировала Марина Шевченко. - Их проблемам и потребностям нужно уделять самое пристальное внимание. А также всячески поощрять активную деятельность на общественном поприще, не ограничиваясь только мерами социальной защиты. Ветеранское движение, объединения инвалидов способствуют адаптации человека в социуме, его самореализации. Это те задачи, которые ставятся и успешно решаются сегодня и на региональном, и на государственном уровне".

Жильцы дома № 4 в Дачном переулке попросили депутата проверить, законно ли проведено подключение торговых объектов к электросетям их дома. По их наблюдениям, в квартирах мигает освещение и портится бытовая техника от скачков напряжения. Жильцы подозревают, что в этом повинны рядом стоящие магазин и два павильона. Депутат взяла на свой контроль эту проблему.

Кроме того, стало известно, что Марина Шевченко в будущем году поучаствует в подготовке десятого чемпионата города по бодибилдингу, бодифитнесу и бикини. Девятый же традиционное первенство в этом виде фитнеса пройдет 24 сентября. Есть вероятность, что с 2018 года этот чемпионат станет региональным.

Не только Марина Шевченко, но и другие депутаты Мособлдумы трудились на встречах с избирателями во время парламентских каникул. Как сообщил руководитель фракции "Единой России" Игорь Брынцалов, депутаты фракции провели за время летнего отдыха более 600 мероприятий по контролю реализации государственных и муниципальных программ, среди которых 214 встреч с трудовыми коллективами. Также народные избранники посетили 185 общественно-политических, культурных и спортивно-массовых мероприятий.

Также Брынцалов пообещал, что наказы избирателей, собранные на приемах населения депутатами, станут основой формирования проекта закона Московской области "О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".