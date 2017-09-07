Приглашают обсудить Стратегию развития науки и техники в России

Подробности Опубликовано: 07.09.2017 00:58 Автор: ОД

Московский авиационный институт совместно с Координационным советом по делам молодёжи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ по науке и образованию разработал онлайн-курс, посвящённый стратегии научно-технологического развития (НТР) Российской Федерации.

В разработке Стратегии принимало участие более 200 представителей научного сообщества, бизнеса, институтов инновационного развития, гражданского общества, государственной власти. В её реализации должны принять участие тысячи учёных, инженеров, предпринимателей и чиновников. Поэтому критически важно, чтобы основные положения Стратегии НТР были разъяснены авторами и идеологами открыто и публично.

Курс позволит взглянуть на научно-технологическое развитие страны с разных точек зрения и увидеть всю палитру мнений, попробовать сформировать своё отношение к Стратегии НТР и даже принять участие в её реализации.

Авторы курса рассчитывают, что он станет точкой концентрации широкой публичной дискуссии, которая поможет в поиске ответов на ключевые вопросы, стоящие перед российской наукой, промышленностью и органами власти в области технологического и инновационного развития страны.

Принять участие в обсуждении можно здесь.