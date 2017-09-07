Памятка для грибников и их родственников

Подробности Опубликовано: 07.09.2017 00:56 Автор: Никита Крутиков

Как правильно организовать свой поход в лес, советует Мособлпожспас.

Рекомендации помогут вам и вашим родственникам, если вам случится заблудиться в лесу.

Информируйте близких, соседей, друзей в случае, если вы собрались отправиться в лес в одиночестве (и даже в составе небольшой компании).

Сообщите, в каком районе вы собираетесь искать грибы или ягоды.

Обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция.

Если ваш родственник не вернулся домой в назначенное время и его спутники подтверждают, что он из леса не вышел, необходимо вызвать спасателей безотлагательно, а не пытаться искать его собственными силами!

Отправляясь в лес, необходимо тщательно продумать свое снаряжение. Если у вас есть сотовый телефон, то возьмите его с собой, проверив заряд батареи, пополнив баланс. Однако помните, что во многих местах в лесу сотовая связь недоступна.

Если вы заблудились

Не поддавайтесь панике! Постарайтесь вернуться на то место, где разошлись с товарищами. Если никого там не обнаружили – ищите любую тропинку, просеку или линию электропередач.

Если вы нашли ориентир – держитесь его и никуда не сворачивайте.

Никогда не переходите водоем, будь то ручей, река и, тем более, болото. Всегда надежнее идти в противоположную от них сторону.

Когда станет очевидным, что придется в лесу заночевать, – разожгите костер на каком-нибудь высоком месте, вблизи большого дерева.

И помните, в конце лета в лесу ночью низкая температура, силы у пожилого человека, проведшего несколько дней в лесу, могут быть на исходе, в такой ситуации дорог каждый час.

Елена Майорова,

старший эксперт по работе со СМИ Дубненского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас»