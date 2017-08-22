О культе Чёрного СССР: как мы можем дойти до Украины и Америки

Подробности Опубликовано: 22.08.2017 04:44 Автор: Наталия Теряева

«Сколько не говорю с совками столько и убеждаюсь что единственный выход это уничтожение и изоляция людей как вы... Для таких как вы Холокост это просто медицинская мера. Просто гигиена. И ничего более». Эти слова один пользователь фейсбука на днях написал мне не в политической дискуссии с «совками», нет. Он пожелал смерти незнакомым собеседникам в рядовой, спокойной беседе о продуктах, которые продавались в советских магазинах.

Этот пользователь сообщает о себе в фейсбуке, что работает в издании «Частный корреспондент» (а ещё – что подал на гринкарту – прим. ув. ред.). Не знаю, кем в этом издании работает упомянутый мною пользователь фейсбука и работает ли. Но вижу, что его оригинальный взгляд на многих жителей России и бывшего СССР для всех нас небезопасен.

Я впервые вступила в дискуссию о продовольствии в СССР и даже не подозревала, что эта тема так остра и горяча для ненавидящих Советский Союз.

Дискуссия в фейсбуке началась позавчера на странице политолога Дмитрия Орлова с моего невинного комментария к его посту «НЕ ПЛАЧЬТЕ ПО СССР: ИДЕАЛИЗИРОВАНННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ДАЛЕКИ ОТ СОВЕТСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ». Мой комментарий в качестве антитезы своим воспоминаниям об СССР перепостил на своей странице известный журналист Максим Кононенко, и понеслось.

Сегодня я погуглила тему «снабжение в СССР» и прочла статью в википедии «Товарный дефицит в СССР». Дефицит в СССР, конечно, был в виде недостатка «отдельных товаров и услуг», как правдиво сказано в этой статье википедии. Но в ней так изобретательно смешана правда с художественным вымыслом и откровенным передергиванием, что, прочитав этот текст, любой возненавидит СССР.

Кроме википедии, «катастрофическое» снабжение в предперестроечном Советском Союзе описывают неведомые мне авторы постов в ЖЖ и на литературных сайтах типа proza.ru. «Мифы» о продовольственном снабжении СССР старательно разоблачают «Медуза», Газета.ру и другие издания похожих взглядов. Эмоции авторов в живописании советских магазинов сравнимы с рассказами о кошмарах сталинских репрессий.

Дорогие разоблачители, зачем вы это делаете? Вы действительно хотите устроить Холокост для всех, кто помнит реальную советскую действительность со всеми ее хорошими и плохими сторонами? Вы действительно добиваетесь уничтожения памяти о настоящей жизни в СССР, отправив в могилу всех от 50 и старше? Вы на самом деле собираетесь отправить на тот свет 47,7 миллионов человек, чтобы почувствовать себя сверхчеловеками по сравнению с убогими «совками»? Вы уверены, что похоронив память об СССР вместе с почти пятьюдесятью миллионами ваших сограждан, будете жить счастливо?

Я говорю вам об этом сейчас потому, что сегодняшние кровавые потрясения в мире происходят как результат фальсификации истории и подмены реальной жизни фантазиями о ней.

Я не буду говорить об Украине. Происходящий там абсурд с беспокойством обсуждается ежедневно и не только в России. Обсуждается не политиками, а обычными людьми, которые хотят жить нормальной жизнью труженика, а не паразита.

Давайте поговорим о США, которые назвали себя самой великой державой мира и которые призывают всем на них равняться.

«Пришло время признать нашему обществу печальную правду: сегодня Америка ведет свою вторую Гражданскую войну», – обратилось к своим читателям авторитетное американское интернет-издание «Real clear politics» 24 января 2017 года.

«На следующий день после драки, расистской жестокости и смертей в Вирджинии губернатор Терри Маколифф спросил: «Как мы дошли до этого?» Более важный вопрос после Шарлоттсвилля и других смертельных эпизодов – Фергюсон, Чарлстон, Даллас, Сент-Пол, Балтимор, Батон-Руж и Александрия – это здесь США главенствуют? Насколько хрупок наш союз, наша республика, страна, которая долгое время считалась самой стабильной в мире демократией?» – задал себе вопрос The New Yorker 14 августа 2017 года.

В городах и университетах США крушат памятники героям Гражданской войны, которая официально закончилась сто тридцать лет назад. Тогда конфедераты и северяне пожали друг другу руки и относительно спокойно жили вместе, пока не наступила эпоха настоящей демократии и политкорректности.

Эпоха началась с введения слова «афроамериканец» – чтобы не обижать потомков бывших рабов и даже не бывших ими переселенцев из Африки. Теперь, всего за каких-нибудь двадцать лет, дело дошло до разоблачения героев Гражданской войны в США, правда, только со стороны Конфедерации. Ведь все они были рабовладельцами. Как, впрочем, и основатель Соединенных Штатов Америки Джордж Вашингтон, который родился за сто пятьдесят лет до этой Гражданской войны.

А как быть с тем фактом, что Авраам Линкольн, после избрания которого президентом США южане и объединились в Конфедерацию, хоть и выступил против рабства, но принял Гомстед-акт, тесно связанный с геноцидом, переселением в резервации и поражением в правах коренного населения Америки – индейцев?

Что будем делать? Пересмотрим историю США? Вашингтона с Линкольном фтопку?

История – не игрушка. Она – инструмент будущего. Подлинная, а не фальсифицированная история показывает, чего народам и государствам делать не надо. Искаженная в угоду кому-то или чему-то история ведет государства и народы только в могилу.

Описание элементов бытовой жизни – это очень важная часть истории народа и государства. Если просто отвергать то, что было прежде, и не создавать ничего нового, народ вымирает, а государство деградирует. Доказательство тому – 90-е годы в России, когда смертность в 1,5 раза превысила рождаемость, а население страны с 1989 по 2002 год сократилось на 1,8 млн человек, согласно данным Переписи населения 2002 года.

Пытались фальсифицировать историю и большевики, сначала отвергнув все достижения страны эпохи царизма. Но потом опомнились и взяли прошлое на вооружение, оттолкнулись от него и построили на нем новое государство с огромными достижениями, которыми сегодня пользуется весь мир: от системы социального обеспечения граждан до космических ракет.

Советующий не плакать по СССР политолог Дмитрий Орлов застал разрушившую СССР Перестройку подростком, окончил пединститут как раз после развала СССР и сразу получил работу при власти. Еще студентом последнего курса он стал специальным корреспондентом газеты Правительства РФ, затем Администрации Президента РФ «Российские вести», сообщает нам сайт «Единой России». «Меня взяли – везде, куда я хотел. Поэтому у меня есть сегодня имя, положение и состояние», – написал он в фейсбуке три месяца назад.

Можно только порадоваться судьбе политолога.

И совет его «не плакать по СССР» – в общем, позитивный. Действительно, нельзя идти вперед с повернутой назад головой.

Но, во-первых, надо-таки идти вперед, а не продолжать стоять на месте.

А во-вторых, давайте все повернем голову вперед – все вместе. И те, кто постоянно разглядывает и смакует репрессии большевиков, и те, кто охаивает советский быт, пусть оторвут, наконец, свой взгляд от прошлого и перестанут нам сегодняшним тыкать этим прошлым в лицо. Пусть делом полезным займутся.

А то, не ровён час, кому-то завтра захочется пересмотреть историю последних тридцати лет.

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