Спутниковый Интернет охватил всё Подмосковье

Подробности Опубликовано: 13.08.2017 14:16 Автор: ОД

Новая марка скоростного Интернета SenSat была представлена публике на выставке загородной недвижимости Open Village в Чехове. Марка принадлежит федеральному оператору спутниковой связи РТКОММ и доступна отныне в любой точке Московской области.

Инфраструктура для оптической либо сотовой связи в глухих местечках нашей страны и зарубежья присутствует далеко не везде. Выйти из положения в глубинке могла помочь спутниковая связь. Еще недавно этот вид связи был не по карману обывателям. Теперь минимальный тариф составляет 670 рублей в месяц, при этом потребителю предоставляется скорость до 45 Мбит/с. Комплект необходимого оборудования покупается или арендуется.

"Отсутствие связи создает большие неудобства, например, престарелым родителям, дети которых живут в отдаленном городе, или молодым и активным людям, живущим в коттеджных поселках без подключенной оптики, где существуют проблемы с доступом в интернет", − поясняет востребованность новой услуги руководитель отдела по работе с массовым сегментом группы компаний РТКОММ Илья Васильев.

Техническая возможность предоставления широкополосного доступа в интернет в спутниковом Ка-диапазоне возникла после запуска космических аппаратов – в 2014 году спутников "Экспресс АМ-5" и "Экспресс АМ-6", а в 2016 году – "АМУ-1".

"Теперь они могут легко войти в Интернет, пообщаться с друзьями в соцсетях, проверить почту, связаться с родственниками, ознакомиться с новостями, - рассказал Илья Васильев. - А представители малого бизнеса – индивидуальные предприниматели или небольшие компании – могут вести дела, пользуясь всеми преимуществами полноценного широкополосного доступа в Интернет".

Для справки. Группа компаний РТКОММ является одним из ведущих операторов фиксированной и подвижной спутниковой связи в России.

Имея одну из самых разветвленных спутниковых сетей в России, группа компаний РТКОММ предоставляет услуги связи клиентам в любых труднодоступных местах и на удаленных территориях, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации.

Спутниковый доступ, предоставляемый РТКОММ, является важным элементом построения корпоративных сетей, особенно для организаций с широко развитой филиальной структурой.