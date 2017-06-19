Роспотребнадзор изъял больше тысячи китайских товаров

Подробности Опубликовано: 19.06.2017 15:54 Автор: Кирилл Свояков

Сотрудники Роспотребнадзора за год обнаружили больше 1 000 опасных продуктов, текстильных и детских товаров, в том числе игрушек, и изъяли их все из оборота.

Все эти товары были произведены в Китае и не сответствовали требованиям технических регламентов. 52 % конфиската - игрушки, около 27 % - текстиль. 16 % опасной продукции предназначалось детям и подросткам, около 5 % предлагалось для употребления в пищу.

Среди изъятых игрушек большинство было таких, где попросту не соответствовала требованиям закона маркировка: не указан возраст потенциальных пользователей, нет даты изготовления, но встречались и опасные для здоровья нарушения - превышенное содержание фенола и слишком громкие звуки у звучащих игрушек.

Конфискованные вещи из тканей "made in China", в том числе нижнее белье, были недостаточно гигроскопичны и воздухопроницаемы, на меховых изделиях отсутствовали контрольно-информационные знаки. В биологически активных добавках к пище найдены опасные вещества, нитраты - в овощах, а в рыбе оказалось в 4,7 раза больше льда, чем по нормативу.

Все товары с нарушениями изъяты из оборота.

Широко известно расхожее мнение, что из трех критериев: быстро-качественно-недорого - приходится выбирать какие-то два. И, как утверждает проведший много времени в Китае автор книги "Наблюдая за китайцами" Алексей Маслов, в отношении китайских товаров это высказывание правдиво как никогда. Иными словами, не бывает семи шапок из одной рогожки. Возможно, выбирая китайскую продукцию, просто не стоит покупать что-то до удивления дешевое.