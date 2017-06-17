Дума запретит опасных питомцев

Подробности Опубликовано: 17.06.2017 10:29 Автор: Никита Крутиков

В базу данных Госдумы поступила доработанная версия законопроекта, запрещающего под угрозой штрафа содержать в домашних условиях львов, тигров, питонов и других опасных обитателей дикой природы.

Оговоримся: уже приобретенные в срок до 1 июня 2018 года хищные питомцы смогут оставаться у хозяев до самой своей смерти.

Актуальность законопроекта подтверждается новостью о появлении питона в туалете офиса в Калининграде 11 июня. Пресмыкающееся сбежало из домашнего террариума и по вентиляционному каналу спустилось на первый этаж здания.

Праздник наступает и на улице соседей безумных кошатниц и собачников: число собак и кошек в одной квартире будет ограничено. На будущей неделе депутаты рассмотрят документ во втором чтении. Если его примут, в России появятся цивилизованные правила содержания животных, а позднее - и наказание за нарушение этих правил.

Правительство составит список опасных животных. Пока известно, что туда не попадут крысы, шиншиллы, игуаны, черепахи и ящерицы.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Панова, заниматься содержанием опасных животных, таких, как тигр или питон, должны профессиональные организации, прошедшие процедуру лицензирования.

Также правительство намерено составить перечень собак потенциально опасных пород. На настоящий момент существует классификация экспертов-кинологов, согласно которой к категории опасных относятся алабаи, доберманы, бультерьеры, бульдоги и прочие. Потенциально опасные собаки должны будут, согласно новому закону, под угрозой штрафа выгуливаться строго в наморднике и на поводке.Правда, если собака находится на огороженном участке, принадлежащем хозяину, и на заборе есть оповещающая табличка, то там питомец сможет бегать свободно.

Что касается числа собак, кошек, хомячков и т.п., то верхний предел по количеству домашних животных в законопроекте задан, исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам. Неподобающие условия содержания будут, скорее всего, приравнены к жестокому обращению с животными, и владельцы понесут административную ответственность.