Среди нас 78 % патриотов

Подробности Опубликовано: 12.06.2017 14:30 Автор: Наталья Борозна

В День России фонд "Общественное мнение" принес весть о том, что 78 % россиян называют себя патриотами. Десятилетие назад патриотов было около 57 % населения.

У российского патриотизма разные лица: 59 % опрошенных готовы объявить о любви к Родине всем вокруг, при этом 39 % считают, что эта любовь должна быть молчаливой.

Половина респондентов уверена: чтобы стать патриотом, нужно получить патриотическое воспитание, 41 % же считает, что предполагают, что патриотизм пробуждается изнутри вне зависимости от воспитания. Впрочем, считают опрошенные,

- "быть или не быть патриотом - личное дело каждого гражданина" (71 %),

- патриот считает свою страну лучшей (72 %).

Дополнительные "опции" патриота:

- критиковать власть в стране (61 %),

- не знать наизусть текст гимна (58 %),

- предпочитать иностранную, а не отечественную литературу, музыку и т.п. (55 %).

16 % респондентов не считают себя патриотами.

Портрет не-патриота:

- равнодушен к природе Родины (73 %),

- косит от армии (68 %),

- не знает родную историю (65 %).

О таких особенностях не-патриота, как пренебрежительное коверкание названия своего государства и страстном желании переехать за рубеж, в опросе не говорится.

Если же вы еще не определились, кем себя считать, можете просто пройти праздничный тест на знание реалий России.