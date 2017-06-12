Президент России дал поручение повысить престиж науки

Подробности Опубликовано: 12.06.2017 14:33 Автор: Наталия Теряева

Сегодня Президент России вручил в Кремле знаки лауреатов Государственной премии восьми ученым, композитору, балетмейстеру и искуствоведу. В это же самое время на митинге в Дубне заявили, что в России не работает ни один институт.

Имена лауреатов Государственной премии РФ по науке и культуре объявили советник Президента Владимир Толстой и помощник Президента Андрей Фурсенко 7 июня на пресс-конференции в Кремле. Тогда же Андрей Фурсенко сказал, что получил поручение от президента Путина принять меры для повышения престижа науки в России.

Сегодня, 12 июня, в День России, на сцене Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца чествовали российских героев науки и искусства – родственных областей творчества.

«У научного и художественного творчества много общего, их сближает стремление к познанию мира, его гармоничному преобразованию», – сказал об этом президент Путин.

Церемония вручения Государственных премий в Кремле была не хуже Нобелевской по красоте и торжественности.

Все награжденные похожи в том, что твердо стояли на своем в поисках научной и творческой истины и не давали сбить себя с пути.

Геолог Юрий Батурин, экономист Владимир Богданов, специалист по нефтедобыче Анатолий Нуряев создали на «Сургутнефтегазе» систему рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири. Так сформулированы их заслуги в дипломе Госпремии.

Если проще, то в компании «Сургутнефтегаз» сумели добиться переработки 90 % попутного газа при добыче нефти. То есть попутный газ не сжигается, из него вырабатываются новые материалы. Кроме того, с помощью новых технологий добыли из скважин, которые считались исчерпанными, 10 млн тонн нефти. Это шестая часть объема добычи нефти компанией «Сургутнефтегаз» за 2016 год.

Фактически компания «Сургутнефтегаз» – третья по величине в России – применила в своих технологиях добычи нефти новое, бережное отношение к нашим всенародным богатствам. За что и получила Государственную премию.

Доктор технических наук Юрий Батурин – советник главного геолога ОАО «Сургутнефтегаз», доктор экономических наук Владимир Богданов – генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз», Анатолий Нуряев – первый заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз».

Выдающиеся ученые-медики, академики Амиран Ревишвили, Александр Караськов и член-корреспондент РАН Евгений Покушалов спасли своей методикой лечения сердечной артимии 100 тысяч больных. Они научно обосновали и внедрили в клиническую практику новую концепцию снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушениями ритма сердца – так звучит их достижение в дипломе лауреатов Госпремии.

Большая комплексная работа по разработке новых технологий в диагностике и лечении заболеваний сердца длилась более 20 лет. В нее были вовлечены две российские медицинские хирургические и аритмологические школы Москвы и Новосибирска: Институт хирургии имени А.В.Вишневского и Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр имени академика Е.Н.Мешалкина.

«Хочу подчеркнуть, что не только медики, врачи-кардиологи и кардиохирурги принимали участие в данной работе, но и инженеры, биофизики, математики и программисты способствовали разработке и внедрению в клиническую практику новых методов диагностики лечения, – сказал после вручения премии Амиран Ревишвили. –

Наш проект и его реализация – это пример трансляционной медицины, которая полностью реализована в нашей стране, от фундаментальных исследований влияния вегетативной нервной системы на формирование аритмии сердца, неинвазивной компьютерной диагностики и эффективного лечения с помощью оригинальных, малотравматичных процедур и операций. Десятки тысяч диагностических исследований и лечебные оригинальные методики и технологии, которые мы впервые в мире использовали в медицинской практике, безусловно, будут способствовать снижению смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений ритма сердца».

К научной молодежи обратил свои слова в Георгиевском зале Кремля сорокалетний ученый и врач Евгений Покушалов:

– Эту награду я хотел бы адресовать молодым специалистам нашего центра, вообще всем молодым кадрам российской медицинской науки. Уверен, высокая государственная оценка нашей работы для них самый точный вектор, тот самый крепкий гарант того, что они избрали верный путь – путь служения российской науке во благо будущего страны.

Говорят, нет пророка в своем Отечестве, но это не так. Ведь за последние десятилетия прорыв в мировой медицинской науке исходит именно из России. Достижения наших ученых-клиницистов признаны во всем мире. Особенно отрадно, что заслуги нашей научной школы в первую очередь оценены на Родине. Эта награда – очередное тому подтверждение.

Буду честен, добиться успехов в исследованиях о возникновении аритмии нам удалось только за счет упорства и умения мыслить вне рамок. Поверьте, 15 лет назад наша гипотеза о том, что аритмия связана не со структурными изменениями сердца, а с поломкой в системе регуляции, казалась очень странной, ее никто не принял всерьез. Но мы не обращали внимания на скептиков и просто продолжали работу – в итоге оказались правы. Не догонять других, а предлагать, рассуждать нешаблонно, уметь видеть на несколько шагов вперед и кропотливо работать – вот наша сила и наше преимущество, которые, уверен, поднимут российскую медицинскую науку на новые вершины.

Астрофизики Николай Шакура из Государственного астрономического института имени П.К.Штернберга МГУ имени М.В.Ломоносова и академик Рашид Сюняев из Института космических исслелований РАН получили Государственную премию РФ за создание теории черных дыр. Их революционное предсказание существования черных дыр блестяще подтвердилось с развитием техники наблюдения за небесными явлениями. «Сегодня каждые 18 часов где-нибудь в мире выходит статья о черных дырах, и в них люди используют наши формулы и расчеты», – сказал в ответном слове Путину после вручения премии счастливый Рашид Сюняев. И поделился своей радостью с залом: в следующем году в космос будут запущены два суперсовременных российских телескопа, которые исследуют и систематизируют три миллиона уже открытых черных дыр. Готовые телескопы уже ждут сборки со спутником на одном из российских прелдприятий космической отрасли. А на другом российском предприятии готовтя ракету «Протон» для запуска российских телескопов.

– Это большая честь быть признанным в своей стране. Там, где ты родился, вырос, написал свои лучшие работы, где жили твои предки и будут жить твои дети, – поблагодарил президента за признание своей работы всемирно известный физик-теоретик Рашид Сюняев.

Композитор Эдуард Артемьев – один из создателей нового направления электронной музыки. Все фильмы Никиты Михалкова пронизаны поэтической музыкой Артемьева. Они узнаваемы по музыке даже без титров. Путин сказал, вручая Государственную премию Эдуарду Артемьеву, что увлеченность и творческая смелость композитора преодолели немало преград, прежде чем одержать верх над рутинным отношением к искусству. И что сегодня Эдуарда Артемьева называют архитектором и поэтом звука.

Балетмейстер Юрий Григорович тоже прославился яркой самобытностью в балетном искусстве и несгибаемым характером. Его эпоха в российском и мировом балете продолжается, несмотря на всяческие потрясения в Большом театре, где его творческое царствование не раз пытались прервать навсегда. Эпохальный балетмейстер Григорович сегодня получил Государственную премию из рук Президента России.

Михаил Пиотровский, директор прославленного во всем мире Эрмитажа, известен научному сообществу как крупный арабист, востоковед. За свои научные достижения он тоже награжден сегодня Государственной премией в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

В этом же зале Кремля в 2011 году получили Государственную премию за свои выдающиеся открытия новых химических элементов академик Юрий Оганесян и профессор Михаил Иткис из Объединенного института ядерных исследований. В новой России, с 1991 года, в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ были синтезированы шесть новых химических элементов. Два из них названы дубнием и московием в честь места их открытия. Другие два – флеровий и огагесон – полчили свои имена в честь первооткрывателей, академиков Георгия Флерова и Юрия Оганесяна.

В 2010 году Премию Правительства РФ в области науки техники получил коллектив сотрудников ОИЯИ за создание нового поколения ускорителей тяжёлых ионов для релятивистской ядерной физики и инновационных ядерно-энергетических технологий. Сейчас этот коллектив работает над претворением в жизнь российского научного мегапроекта – коллайдера NICA, который строится в Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ.

Зная все это, очень страно было услышать сегодня от выступавших на митинге перед Домом культуры «Мир» Объединенного института ядерных исследований, что в России не работает ни один институт.

Еще на этом митинге, оранизованном сторонниками Навального, сообщили, что у нас в стране нет полиции, хотя это немноголюдное собрание странных людей со всех сторон тщательно охранялось как раз сотрудниками полиции.

Вот такой у нас выдался День России в нынешнем году.