Территория ОЭЗ "Дубна" увеличится на 30 гектаров

Подробности Опубликовано: 10.06.2017 15:17 Автор: Наталья Борозна

5 июня на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил, что территория Особой экономической зоны "Дубна" будет расширена на 30 гектаров.

Такое решение связано с тем, что потенциальных резидентов у зоны больше, чем места для строительства их предприятий.

На встрече с президентом губернатор осветил социально-экономическую ситуацию в Подмосковье, а также рассказал о нескольких крупных инвестиционных проектах.

"В этом году расширяем особую экономическую зону "Дубна" – плюс 30 гектаров прирезаем, потому что нет больше места для производства. Семь предприятий откроем в этом году и 17 новых предприятий закладываем в "Дубне", - сказал Андрей Воробьев.

Семь действующих резидентов, которые сдадут объекты в эксплуатацию уже в этом году, - это "Промтех-Дубна" (сразу два новых корпуса), "Паскаль Медикал", "ОЦЭТ", "Рэмос", "МЛТ". На правом берегу новые предприятия достраивают биомедицинские компании "ФорМат" и "Фрерус".

Расширению ОЭЗ, отметил губернатор, поспособствует и строительство моста через Волгу в Дубне: "Дело в том, что часть города была оторвана, в том числе экономическая зона... Сегодня идет активное строительство мостового перехода... нам помогает федеральный бюджет, строители добросовестно работают. Надеемся, что в 2019 году мы сдадим большой мостовой переход".

Общая стоимость моста, по словам губернатора, - порядка 10 миллиардов рублей.