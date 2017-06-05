Поэта Андрея Вознесенского увековечили в Дубне

Подробности Опубликовано: 05.06.2017 16:31 Автор: Наталия Теряева

Сегодня, 5 июня, у входа в гостиницу «Дубна» Объединенного института ядерных исследований открыли памятный знак в честь не раз бывавшего здесь выдающегося советского поэта Андрея Вознесенского.

Памятным знаком стала раскрытая книга с информацией о поэте и о связи его с Дубной и учеными ОИЯИ.

С нашим городом Андрея Вознесенского связывали два десятка лет. В Дубне было найдено название «Антимиры» спектакля Театра на Таганке. Благодаря дружбе поэта с основателями водно-лыжной секции в нашем городе (профессором А.А. Тяпкиным и академиком Б.М. Понтекорво) появилась песня Арно Бабаджаняна на стихи Андрея Вознесенского «Вслед за мной на водных лыжах ты летишь».

Дубна объединила поэта с Зоей Богуславской, превратив их лирические отношения в великий роман о великой взаимной любви между мужчиной и женщиной, явивший собой пример человеческой преданности. Их роман начался как раз в гостинице «Дубна».

В 1964 году поэмой «Оза. Тетрадь, найденная в тумбочке дубненской гостиницы», Андрей Вознесенский прославил Дубну и ОИЯИ на века.

Инициатором установки памятного знака Андрею Вознесенскому в Дубне стала Любовь Орелович, автор книги о дружбе Андрея Вознесенского с Дубной «Тетрадь, найденная в дубненской гостинице». Книга так понравилась вдове поэта Зое Богуславской, что она поддержала идею установки памятного знака Вознесенскому в Дубне.

Дизайн и макет раскрытой книги, повествующей о пребывании поэта в Дубне, принадлежит Наталии Теряевой. Изготовлена и установлена книга Объединенным институтом ядерных исследований.

Прочность конструкции памятного знака в виде раскрытой книги и ее вандалоустойчивость проверены в течение года с момента установки первых таких книг у памятников выдающимся ученым ОИЯИ Мещерякову и Джелепову–Понтекорво в парке у ДК «Мир».

На открытие памятного знака любимому поэту Вознесенскому сегодня, несмотря на дождь, пришли директор Музея истории науки ОИЯИ Надежда Кавалерова, директор Музея археологии и краеведения Дубны Елена Чертовских, советник директора ОИЯИ поэт Генрих Варденга, многолетний директор дубненского филиала Российского фонда культуры Александра Шкода, съемочная группа телеканала 360 в составе Ольги Паниной и Александра Плотникова, главный редактор еженедельника ОИЯИ Евгений Молчанов, корреспондент газеты "Вести Дубны" Андрей Кухарев и, конечно, авторы и исполнители идеи – Любовь Орелович, Наталия Теряева, Артем Логинов.

После все поднялись на третий этаж гостиницы «Дубна», где познакомились Андрей Вознесенский с Зооей Богуславской. Каждый из них жил тогда в отдельном номере блока №326 из двух номеров.

Меблировка и антураж номеров с тех пор, разумеется, изменились. А у авторов памятного знака появилась идея сделать блок Вознесенского и Богуславской особенным, историческим. Можно было назвать этот особый номер «Voznesensky suite».