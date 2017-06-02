Первый канал, стань первым!

Подробности Опубликовано: 02.06.2017 18:17 Автор: Наталия Теряева

Акция Первого канала в Дубне «Стань первым!» в Международный день детей создала 1 июня праздничное настроение у части горожан. Но была и другая часть дубненцев. С другим настроением.

Первые наполнили площадь перед вокзалом Большая Волга в ожидании вертолета с Леонидом Якубовичем и раздачи пятисот эскимо.

Вторые ворчали в городских автобусах на пробки из-за перекрытого в связи с праздником проспекта Боголюбова.

Первые собрались перед сценой Первого канала в Парке семейного отдыха и на Молодежной поляне, внимая телезвездам.

Вторые досадовали дома, слушая долетающий с Молодежной поляны шум музыки Первого.

И первые, и другие были по-своему правы.

Приятно видеть радостные лица детей, получающих подарки. Замечательно проводить время с семьей на прогулке в парке. Здорово посмотреть на друзей и близких по телевизору. Гордость распирает, когда с телеэкрана на весь мир рассказывают о твоем городе и о достижениях его жителей.

В девять утра выпуск новостей Первого проанонсировал визит телезвезд с горой подарков в местный детский реабилитационный центр «Бригантина», в роддом Дубненской горбольницы и сюрприз для детей Дубны в виде экскурсий в ОИЯИ.

Звезды, среди которых самыми узнаваемыми были киносценарист Аркадий Инин, телеведущие Светлана Зейналова и Виталий Елисеев, действительно посетили и реабилитационный центр, и больницу, и подарили детям игрушки. «Мне очень понравился этот праздник, – сказал один из маленьких пациентов детского отделения больницы, – Похож на какой-то... день рождения!»

Леонид Якубович прилетел на голубом вертолете и вместе с прибывшей заранее Ириной Родниной раздал на площади перед вокзалом Большая Волга пятьсот эскимо.

Об этом на Первом рассказали в сюжете в полдень. И добавили туда фразу: «Буквально несколько минут назад всем гостям в форме праздничного флешмоба представили четыре химических элемента из таблицы Менделеева, которые синтезировали местные ученые».

Те, кто участвовал в флешмобе и наблюдал его, этой фразы, конечно, не слышали. Иначе бы они очень удивились. Потому что флешмоб был назначен на 12:00. В это время выпуск новостей о состоявшемся флешмобе уже вышел. Но гости затянули свои выступления на сцене, и на самом деле того самого торжественного флешмоба в момент выхода выпуска новостей еще не было.

Готовясь к сигналу от сцены, одетые протонами и нейтронами дети успели четырежды потренировать синтез оганесона, названного в честь его создателя – великого академика Оганесяна. Видимо, эти четыре попытки корреспондент Первого, не вдаваясь в подробности, приняла за четыре разных химических элемента.

Примерно в половине первого, так и не дождавшись условного сигнала от сцены, под надвигавшейся черной дождевой тучей, несколько сотен детей провели окончательный флешмоб «Синтез оганесона» и замерзшие под ледяным ветром разбежались.

Как протоны и нейтроны кальция-48 набегали на протоны и нейтроны мишени из калифорния, Первый показал в трехчасовых дневных новостях. Но без всяких объяснений. Скорее всего, никто из телезрителей ничего не понял о флешмобе, кроме того, что это было модно и круто.

А ведь даже для новостного сюжета можно было очень коротко объяснить суть происходившего. Ядро нового элемента (оганесона) получили слиянием ядер двух известных элементов – калифорния и кальция. Ядро калифорния стояло неподвижно. Оно состояло из 98 протонов и 151 нейтрона. В калифорний, как в мишень, пускали пулей ядро кальция из 20 протонов и 28 нейтронов. Протоны и нейтроны калифорния и кальция сливались, выбрасывали наружу три лишних нейтрона, и получалось ядро нового химического элемента оганесона. В ядре оганесона поместилось 98 + 20 = 118 протонов и 151 + 28 – 3 = 176 нейтронов. Вот и все.

Дети в красных футболках изображали протоны, дети в зеленых футболках – нейтроны. 98 красных протонов и 151 зеленый нейтрон в детских обличьях стояли плотной группой на месте, изображая мишень из калифрония. На калифорний набегала агрессивная толпа из 20 красных протнов и 28 зеленых нейтронов, симфолизируя «пулю» из кальция. Группа и толпа сливались, выталкивая три зеленых нейтрона из всеой массы. И получался радостный оганесон.

Картинка облегчала понимание.

Красиво? Да. Интересно? Да.

Обидно, что Первый опустил всю эту познавательную красоту? Да.

Обидно еще и потому, что в это же самое время по соседству с площадкой, где почти в течение часа происходили тренировки флэшмоба, работала передвижная студия детского канала «О!» из пакета тематических каналов компании «Первый канал. Всемирная сеть», и этот детский канал «О»! настойчиво рекламировался в качестве познавательного.

Дубна ведь не просто город – наукоград!

Идем дальше.

В большом зале ДК «Октябрь» не поместились все маленькие дубненцы, желавшие посмотреть самые новые выпуски киножурнала «Ералаш». Тем более, что представлял их сам создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский.

Как мы любили смешной и умный «Ералаш» нашего советского детства! И как он разительно изменился в нашей постсоветской юности!

В нашем детстве в сюжетах «Ералаша» школьники смешно обсуждали школьные науки, помогали взрослым, занимались спортом и задумывались о смысле жизни.

В девяностые годы героями знаменитого детского киножурнала стали примитивные-наглые-толстые-тупые хулиганы, которые издевались над своими сверстниками, занимались взрослыми вещами и хамили взрослым. Из этих детских историй улетучился весь юмор, опустив их до уровня клоунов «Кривого зеркала».

Невозможно было поверить, что советский и постсоветский «Ералаш» производил один и тот же человек – талантливый и остроумный Борис Грачевский.

В середине двухтысячных герои «Ералаша» изменились в лучшую сторону. Но умнее не стали.

В ДК «Октябрь» Борис Грачевский сразу профессионально и современно овладел публикой. Он ходил по рядам с микрофоном и старался живо беседовать с ребятишками. В свете огней рампы сел на сцену, спустив ноги в зал, и рассказал, что каждую неделю снимает новый выпуск «Ералаша». Потом представил публике актера детского киножурнала – тринадцатилетнего Сашу Новикова. Чувствовалось, что бойкий Саша уже тренирует навыки ведущего мероприятий и имеет перспективы пополнить ряды профессиональных комиков в каком-нибудь «клабе».

Потом показали новый выпуск «Ералаша». Героиней одного из сюжетов была наглая и хамовитая учительница типа базарной торговки. Судя по реакции зрителей, они приняли показанное за чистую монету и усвоили преподнесенную сюжетом мораль: учитель не достоин уважения.

Через два с половиной часа тот же бойкий Саша Новиков, в другом сценическом костюме, вместе с главным редактором детского телеканала «О!» Анной Шнайдер приветствовал публику в большом зале ДК «Мир» перед специальным бесплатным, но не премьерным показом мультфильма «Три богатыря и Морской царь».

Пока школьники Дубны смотрели «Ералаш», мульфильм «Три богатыря и Морской царь», концерт детских поп-звезд во Дворце спорта «Радуга», спортивные соревнования на стадионе «Волна» и пели перед гостями города в Хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна», взрослые звезды Первого посетили площадку Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ, где строится коллайдер NICA.

Об экскурсии в ОИЯИ в шестичасовом выпуске новостей Первого канала рассказали так: «При виде настоящего коллайдера, ускорителя элементарных частиц, в Институте ядерных исследований вихрь эмоций накрыл уже не только детей, но и взрослых.

– Это жутко интересно, но ничего непонятно, – смеясь говорит в зале синхрофазотрона телеведущая Ирина Скворцова, бывшая бобслеистка сборной России, член Общественной палаты РФ. – Правда. Я хожу здесь, ну, не знаю, как в космосе, наверно, побывала».

Потом за две секунды промелькнули кадры детского флешмоба, который опять назвали синтезом четырех элементов.

Шестнадцать секунд про ОИЯИ в четырехминутом сюжете об акции «Стань Первым!» в Дубне. Остальные три минуты сорок восемь секунд – про радость жителей от приезда звезд Первого канала в Дубну и от подарков.

Кстати, основные расходы, связанные с проведением акции Первого канала в Дубне, нес именно Объединенный институт ядерных исследований. Он же организовал тот самый обещанный в новостях Первого канала сюрприз в виде экскурсий в ОИЯИ и тот самый флешмоб.

И вот подошел последний акт события «Стань первым!». Концерт «Музыка Первого» на Молодежной поляне. Сверкало красиво, гремело громко. Тем, кто был на поляне, громкость и движуха понравилась. «Никогда такого не было. И наверное, уже не будет», – говорили они.

Некоторые родители, что направились с детьми на Молодежную поляну прямо с мультфильма про трех богатырей, были смущены словами звучавших со сцены Первого песен: «... в голове одни маты...», «...я сохраню все наши пьяные переписки...». И ушли с детьми от греха подальше.

Концерт был слышен во всей институтской части Дубны. Вечер был очень холодным.

Акция Первого канала «Стань первым» в Дубне была пятнадцатой по счету и называлась благотворительной. Звезды Первого объясняли в кулуарах событий, что часть своих доходов канал направляет на подарки детям и дарит их во время этой акции.

В Дубне подарки дарили не только детям, но и взрослым. Ноутбук вручили учительнице математики, названной учителем года. Семейный автомобиль LADA Largus подарили молодой семье сотрудника ОИЯИ Михаила Жабицкого, где растят четырех детей.

Дубна надолго запомнит этот праздник.

И все же лучшим подарком детям нашего города и их родителям от Первого канала стал бы художественный фильм о современных ученых – продолжение снятых когда-то в Дубне «Девяти дней одного года».

Если хорошо снять, конечно. Хотя бы как «Легенда №17» или «Время первых».

Эй, Первый, стань первым, кто снимет хороший фильм о науке в России! Или слабо?