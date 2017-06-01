Система-112 определит ваш адрес

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Опубликовано: 01.06.2017 15:52
Автор: Наталья Борозна

Сегодня исполняется два года, как введена в эксплуатацию Система-112 Московской области. К настоящему моменту операторы Системы приняли более 15,6 млн вызовов (примерно 20 000 звонков ежедневно).

Популярность Системы выросла: если в 2016 году лишь 50 % всех экстренных вызовов на территории Подмосковья поступала на номер 112, то в текущем году – уже 82 %. Хоть номер службы и стал узнаваемым среди подмосквичей, но для удобства жителей все еще остаются в ходу номера 01, 02, 03 и 04.

В Системе работают более 3 500 сотрудников: операторов, психологов, переводчиков, IT-специалистов и проч. В том числе круглосуточно обрабатывают вызовы и сурдопереводчики, помогающие вызвать «неотложку» или полицию людям с нарушениями зрения и слуха.

Статистика показывает, что экстренные службы стали реагировать более оперативно и слаженно после введения в действие Системы-112: реагирование в сложных ситуациях ускорилось на две минуты.

Больше всего звонящие на номер 112 нуждаются в скорой медицинской помощи, на втором месте по популярности – обращения в полицию и Госавтоинспекцию, реже звонят пожарным и еще реже – газовикам.

"Фишки" Системы

  • За два года областная Система-112 интегрирована с диспетчерской службой Комитета лесного хозяйства Московской области. В итоге повысилась эффективность поиска заблудившихся в лесу людей и эффективность ликвидации лесных пожаров.
  • В апреле 2017 года граждане при использовании Системы стали автоматически получать информацию, оповещающую заявителя об ответственности за телефонное хулиганство.
  • Вскоре в мобильное приложение Системы-112 будет включена опция приема и обработки экстренных вызовов с помощью SMS-сообщений.
  • "Подарок" ко дню рождения: с 1 июня 2017 года в Систему-112 Московской области впервые в России внедрено геопозиционирование. Теперь точное местоположение заявителя определяется автоматически, оно отображается на карте и информирует оператора о территориальных подразделениях экстренных служб, в зоне ответственности которых находится место происшествия. Все компании-операторы мобильной связи поддерживают геопозиционирование.

"Внедрение функции геопозиционирования в Системе-112 значительно… сократит время обработки вызова и повысит оперативность реагирования экстренных служб на происшествия. Кроме того, данная функция существенно поможет спасателям в поисках людей, заблудившихся в лесу, и оказании им необходимой помощи", - рассказал заместитель губернатора Московской области Дмитрий Пестов.

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