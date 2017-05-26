Общественный совет для снятия напряжения

Подробности Опубликовано: 26.05.2017 16:49 Автор: Наталия Теряева

На очередном заседании Общественного совета при дирекции ОИЯИ по взаимодействию с органами местного самоуправления Дубны 24 мая обсуждались площадь Мира, вокзал Дубна и еще кое-что волнующее.

Заседание проходило в Доме ученых ОИЯИ в присутствии директора ОИЯИ Виктора Матвеева, главы Дубны Вячеслава Мухина, руководителя администрации Дубны Александра Усова, представителей муниципалитета, депутатского корпуса Дубны и нескольких городских активистов.

В повестке дня речь шла о вопросах, возбудивших отдельные слои жителей, в основном, институтской части Дубны – временная отмена движения электричек и экспрессов между вокзалами Дубна и Большая Волга, перспективы строительства в Дубне так называемого лакокрасочного завода, изменение архитектурного облика площади Мира, реконструкция набережной Волги.

Хотя начальник службы искусственных сооружений Дирекции дорожного строительства Московской области Геннадий Богдашевский был приглашен для краткого сообщения о состоянии строительства моста через Волгу, единственный заданный ему вопрос касался не моста, а временной остановки движения электричек. «Надо или не надо обесточивать контактную сеть для строительства моста?», – требовательно кричали активисты из зала. Геннадий Богдашеский сказал, что надо, но не прямо сейчас, а когда начнется вынос всех коммуникаций из-под кругового перекрестка проспекта Боголюбова с улицей Вернова – раз. И еще потом – когда придет время монтажа металлических конструкций моста – два.

Информацию представителя штаба строительства моста уточнил замруководителя администрации Дубны Максим Данилов. Работы по выносу коммуникаций из-под кругового перекрестка проспекта Боголюбова с улицей Вернова начнутся на следующий день после акции Первого канала в Дубне «Стань первым!» – она захватит всю Дубну на целый день 1 июня.

То есть со 2 июня движение по проспекту Боголюбова на участке от его пересечения с улицей Понтекорво до кругового перекрестка с улицей Вернова будет перекрыто. Зато по улице Понтекорво движение станет двусторонним.

Завершить работы под круговым перекрестком на Вернова – Боголюбова планируют до 30 сентября. После этого можно будет говорить о восстановлении движения электричек между вокзалом Дубна и Большая Волга, если они не будут мешать мостовикам.

Металлические конструкции моста начнут прибывать в Дубну для сборки уже в июле нынешнего года. А монтаж их на опоры моста запланирован на 2018 год.

Наверное, если бы с самого начала руководство администрации Дубны постаралось как можно более доходчиво и детально объяснить жителям города логику временной остановки движения электричек по городу, то не было бы почвы для нелепых слухов о закрытии вокзала Дубна с 10 мая навсегда.

Та же нервная реакция у жителей Дубны наблюдается и по поводу намерений ОЭЗ «Дубна» принять в резиденты зоны ООО «Инновационные промышленные покрытия» – крупный холдинг, который хочет построить на окраине Дубны заводик по производству защитных покрытий на основе эпоксидных смол. Современный завод с автоматической линией обещает дубненцам 60 квалифицированных рабочих мест. Не 5 или 10, как другие работающие в зоне компании по производству одноразовых пробирок или пищевых добавок.

Однако услышав название «лакокрасочный завод» никто даже разбираться не хочет, опасно ли это на самом деле при современном уровне производства. Хотя инвестор приглашал всех желающих представителей администрации и Совета депутатов посетить его аналогичный работающий завод в Подольске. Разве не интересно съездить посмотреть хотя бы для общего развития? А потом уже спокойно, без надрыва, принимать обоснованное решение. Скорее всего, этот завод на 60 мест Дубне и не нужен, а нужен другой – на 1000 мест, машиностроительный. Дубненцам же надо где-то работать. Согласно статистике правительства Подмосковья, трудовая миграция в Дубне составляет 9500 человек – столько жителей наукограда ездят на работу в другие города. А им хочется работать дома.

Кому же, как не депутатам и руководству муниципалитета, заботиться об обеспечении горожан работой?

На заседании Общественного совета при дирекции ОИЯИ представитель ОЭЗ «Дубна» подтвердил, что ООО «Инновационные промышленные покрытия» не принято в резиденты зоны. «Бизнес-план компании был рекомендован к представлению на экспертном совете в третьем квартале 2017 года, после проектирования и утверждения в установленном порядке проекта санитарно-защитной зоны в размере не более 50 метров от границ земельного участка», – сказал он.

Третья нервная история – заболоченный участок лесных зарослей у Лебяжьего озера на Большой Волге. Страсти нагнетаются опять на основе слухов и подозрений.

Чтобы судить о состоянии этого участка и его перспективах обоснованно и чтобы избежать опрометчивых решений, председатель Научно-технического совета ОИЯИ Ростислав Джолос предложил привлечь в качестве экспертов специалистов кафедры экологии Госуниверситета «Дубна». Пусть они составят свое мнение о том, что принесет этому участку перевод его из категории «рекреационная зона» в категории «многоквартирная жилая застройка» и «городские парки», и поделятся мнением с общественностью.

Изменения на набережной Волги – еще один момент раздражения горожан. Окончанию реконструкции набережной Волги до начала лета помешала холодная весна, сказал на заседании Общественного совета замруководителя администрации Дубны Николай Мадфес. Он обещал, что работы с входной баллюстрадой на пляж закончатся в течение июня.

Непринявшися весной новые деревья дендропарка напротив гостиницы «Дубна» будут заменены по гарантии компанией-поставщиком. И позор тем дубненцам, которые подняли руку на молодые деревца и сломали их – есть и такие причины погибших саженцев в дендропарке. Эти деревья поставщик заменять не станет, на них гарантия не распространяется. Вот так вандалы бросают на ветер наши с вами налоги.

Еще одна печаль общественности – Площадь Мира. Ее привычный облик был изуродован в прошлом году из-за новых требований к оборудованию остановок общественного транспорта. О предложении муниципалитета, как обустроить автобусную остановку по новым правилам и вернуть площади Мира ее былой облик, доложил Общественному совету и.о. замруководителя администрации Сергей Соколов. Автобусная остановка переносится с площади Мира назад – на улицу Молодежную, напротив входа в посылочное отделение почты. Для автобусов будет сделан специальный карман, чтобы заезжая на остановку они не мешали движению от светофора. Все заборы с площади Мира убираются, и она принимает свой прежний вид.

Фактически на Общественном совете были «проговорены» все беспокойства, будоражившие жителей. Но не похоже, что эти беспокойства сняты.

За последние тридцать лет люди в России потеряли доверие к власти – к сожалению, это факт, из которого нужно исходить руководителям всех уровней, желающим что-то сообщить народу. Это означает, что информационная политика как минимум нашего муниципалитета должна быть пересмотрена.