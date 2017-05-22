Россиян занесут в единую базу целыми семьями

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Опубликовано: 22.05.2017 15:06
Автор: Никита Крутиков

Кто-то боялся, что государство узнает о вас многое из соцсетей? Государство нашло другой путь узнать вас получше. В России создается единый реестр граждан.

Бланки для Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния скоро пополнятся новыми сведениями.

Государство хочет составить единый реестр граждан и тем самым поможет каждому без труда составить древо своих родственников.

Директор департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста РФ Александра Дронова рассказала, что с начала 2017 года три ведомства – Министерство юстиции, Министерство финансов и Федеральная налоговая служба готовят масштабный проект по созданию единого реестра населения.

По словам чиновницы, за рубежом такая система работает уже давно. О каждом человеке собираются сведения, такие как семейное положение, своевременность уплаты налогов, судимости, служба в армии и прочее. Потом базы ЗАГСов по всей стране планируется объединить, ведь сейчас цифровые архивы ЗАГСов каждого отдельного муниципального образования не имеют связей с другими ЗАГСами.

Информация в единый реестр будет внесена начиная с 1918 – 1926 года (в разных регионах по-разному). Данные Российской империи утеряны.

Интересно отметить, что женатым мужчинам, как, впрочем, и их супругам, с единым реестром будет сложнее притворяться холостыми. Но не на сайтах знакомств, а при проведении юридических сделок.

Приведем в пример случай, который недавно рассматривался в Верховном суде России. Человек продавал дом с участком, притворившись, что не женат, т.к. в паспорте отметки о браке не было. Но его жена опротестовала сделку в суде, поскольку не давала согласия на отчуждение совместно нажитого имущества. Суд признал ее требования законными. Если бы на сегодняшний день единый реестр уже существовал, то нотариус, регистрировавший сделку, проверил бы семейный статус продавца, и продажа бы не состоялась.

Также реестр сделает невозможными мошеннические действия от лица умершего доверителя.

Но для этого нужно еще, чтобы нотариусам разрешили получить доступ к создаваемой базе данных. Это будет удобно и при оформлении завещания.

Еще один плюс – восстановить документы станет намного проще, в том числе выданные много лет назад в другом регионе. Процесс восстановления документов на компьютере может занять всего лишь несколько минут.

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