Чешская NUVIA придет в ОЭЗ "Дубна"

Подробности Опубликовано: 15.05.2017 22:04

Двухдневный визит в Дубну нанесла делегация чешской компании NUVIA, занимающейся поставкой оборудования, программного обеспечения и комплексных услуг для атомной энергетики, промышленности и научно-исследовательского комплекса Чехии и ряда других стран.

Так, NUVIA уже подписала меморандум о долговременном сотрудничестве с ЗАО "Русатом Оверсиз" – подразделением госкорпорации "Росатом", которое отвечает за зарубежные проекты. Чешская компания будет поставлять продукцию и услуги для сооружения АЭС по российским технологиям в других странах.

В наукограде чехи побывали в том числе в особой экономической зоне.

Директор Института экспериментальной и прикладной физики Пражского политехнического университета, заместитель полномочного представителя Чешской Республики в ОИЯИ профессор Иван Штекл поделился, что приезд делегации связан с расширением сотрудничества с высокотехнологичными российскими компаниями, такими, как резиденты ОЭЗ "Дубна".

"Чехия является страной-участницей ОИЯИ, наш институт давно и успешно сотрудничает с этим международным научным центромТакже успешно и наше взаимодействие с одним из ведущих европейских инжиниринговых и производственных предприятий атомной сферы компанией NUVIA, входящей в состав всемирно известного холдинга VINCI. Разрабатываем новые технологии, есть совместные гранты. Компания намерена расширять сотрудничество, в том числе, с высокотехнологичными компаниями Дубны, поэтому сегодня мы хотим как можно больше узнать о них и условиях ведения здесь бизнеса", – пояснил Иван Штекл.

В ходе визита гости выяснили множество важных для возможного международного сотрудничества вопросов: кадрового обеспечения, выделения инвесторам земли, таможенных преференций, зарплаты специалистов и обеспечения их жильем. В Конгресс-центре ОЭЗ "Дубна" начальник отдела по взаимодействию с резидентами Петр Пермяков отчитался о концепции застройки двух участков зоны, перспективах ее развития и льготах для резидентов. Чехи также посетили выставку инновационных проектов компаний-резидентов. Гости осмотрели таможенную инфраструктуру, строящиеся объекты и научно-производственные комплексы.

Визит закончился на позитивной ноте. Вот какое заключение о визите делегации дал директор компании NUVIA Мартин Пазур: "В ОЭЗ очень хорошая инфраструктура и это благоприятная территория для осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, как я понял, здесь существует хорошая административная поддержка компаний на всех уровнях власти. В Чехии есть проблема с кадрами. Население нашей республики чуть более 10 миллионов человек, не хватает специалистов для измерения радиоактивности, или, например, химиков и физиков. Поэтому сейчас мы хотели бы организовать производство своей продукции за рубежом. Мы уже посетили Китай, Индию, другие страны, но Россия, на мой взгляд, – одна из лучших площадок для развития нашего бизнеса. Дубна как город с высоким интеллектуальным и научным потенциалом вполне могла бы подойти для создания здесь производства. Поэтому я надеюсь, что мы приедем сюда еще не раз, в том числе, в ОЭЗ, где есть хорошие условия для компаний-разработчиков и производителей высокотехнологичной продукции. Я уверен, что мы найдем точки соприкосновения с городом, ОИЯИ и особой экономической зоной для перспективного сотрудничества".

По материалам пресс-службы ОЭЗ "Дубна"