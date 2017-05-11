Премия "Наше Подмосковье" принимает заявки

Подробности
Опубликовано: 11.05.2017 12:04
Автор: Никита Крутиков
Фото: mosreg.ru

С 25 апреля по 24 июня вновь принимаются заявки на соискание ежегодных премий губернатора Московской области "Наше Подмосковье" в 2017 году.

В премии 2017 года организаторы обещают много особенностей и новшеств. Проекты на соискание ежегодных премий в 2017 году представляются по четырем категориям в зависимости от количественного состава участников одного проекта:

"Инициатива"

Количество членов инициативной группы проекта: 1 – 15 человек.

1 премия – 200 000 рублей.

1000 премий – 50 000 рублей.

1 специальная премия – 150 000 рублей.

"Команда"

Количество членов инициативной группы проекта: 16 – 50 человек.

1 премия – 300 000 рублей.

700 премий – 150 000 рублей.

1 специальная премия – 150 000 рублей.

"Объединение"

Количество членов инициативной группы проекта: 51 – 100 человек.

1 премия – 400 000 рублей.

100 премий – 200 000 рублей.

1 специальная премия – 150 000 рублей.

"Сообщество"

Количество членов инициативной группы проекта: более 100 человек.

1 премия – 500 000 рублей.

10 премий – 300 000 рублей.

1 специальная премия – 150 000 рублей.

Подать заявку на соискание премии можно только на ее официальном сайте: www.наше-подмосковье.рф.

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