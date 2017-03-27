Дубна – в зоне нарушения тишины

Подробности
Опубликовано: 27.03.2017 05:48
Автор: ОД

В Дубне Госадмтехнадзор Московской области вместе представителями общественности провел  разъяснительную акцию по соблюдению тишины и покоя граждан.

– Анализ статистических данных подтверждает, что в наукограде Дубна зафиксировано больше  фактов нарушения тишины и покоя гражда, чем в других городах и районах Подмосковья. Основная причина – шумные соседи. Всего в территориальный отдел Госадмтехнадзора Московской области в 2016 году из полиции поступило более 600 материалов по фактам нарушения тишины и покоя граждан,  а за первый квартал 2017 года  по данным фактам поступило более 200 материалов.  Поступившие материалы  ОМВД были рассмотрены и переданы  административно-техническими  инспекторами в суд для привлечения к ответственности нарушителей,  – рассказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Динамика увеличения нарушений тишины и покоя граждан в наукограде вызвала необходимость профилактики правонарушений. Дубна  стала одним из первых городов Подмосковья, где началось информирование населения о соблюдении закона о тишине.

– Инспекторы совместно с представителями общественной организации «Молодая гвардия Единой России»  провели разъяснительную работу с жителями наиболее «шумных» домов на улицах Сахарова и Энтузиастов. В почтовые ящики жителей были вложены информационные справки, содержащие выдержки из Закона Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области». Также дубненским управляющим компаниям и товариществам собственников жилья даны поручения, чтобы на информационных стендах и щитах в обязательном порядке размещалась информация о нормах и требованиях законодательства в сфере обеспечения тишины и покоя граждан, а также доведены до жителей домов на общих собраниях.

Справка

В соответствии с требованиями Закона Московской области от 07.03.2014 № 16/2014-OЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» не допускается нарушение тишины и покоя граждан в периоды:

1) до 8.00 и с 21.00 в будние дни;

2) до 10.00 и с 22.00 в выходные и праздничные дни;

3) с 13.00 до 15.00 ежедневно в отношении квартир и помещений общего пользования в многоквартирных домах и общежитиях.

4) до 9.00 и с 19.00 в будние дни и по субботам, круглосуточно  в воскресенье при проведении переустройства, перепланировки, ремонтных работ в многоквартирных домах, кроме домов, введенных в эксплуатацию, но не более шести месяцев.

К действиям, повлекшим нарушение тишины и покоя граждан, за которые установлена административная ответственность, относятся:

  • использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах;
  • крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах;
  • применение пиротехнических средств;
  • проведение ремонтных работ, переустройства  и (или) перепланировки жилых помещений;
  • проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ с применением механических средств и технических устройств.

За нарушение тишины и покоя граждан в указанные периоды времени Законом Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» установлена административная ответственность:

В виде предупреждения или административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей.

Совершение правонарушения во второй раз в течение года влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 4000 рублей.

В третий и последующие разы в течение года в размере 5000 рублей.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Электричества не будет у некоторых в Дубне

Электричества не будет у некоторых в Дуб…

Завтра акция «Час Земли»

Завтра акция «Час Земли»

Бизнесменов Дубны примет глава администрации

Бизнесменов Дубны примет глава администр…

Опасные грузы проверят в Дубне

Опасные грузы проверят в Дубне

Читать детям, пассажирам, водителям и пешеходам

Читать детям, пассажирам, водителям и пе…

ФНС Дубны научит платить налоги и взносы

ФНС Дубны научит платить налоги и взносы

У вас не будет электричества

У вас не будет электричества

Срочно учите ПДД

Срочно учите ПДД

Определена зона возможного подтопления в Дубне

Определена зона возможного подтопления в…

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

Тюнеры из Pogea Racing выкатили 400-сильный Фиат 500
Профессионалы компании Pogea Racing выпустили на реализацию 404-сильный Фиат ...

Литва хочет взыскать с «Газпрома» штраф в объеме 36 млн евро
По ее словам, Газпром должен был оплатить штраф до 22 марта 2017 г. ...

Доллар вырос в стоимости на 40 копеек
«Ближайшей целью роста курса вполне может стать отметка 58,6 и, далее, 59,3 ...

Путину поведали о готовности отключения русских банков от SWIFT
Ею для репортеров было сделано напоминание, нехорошие факторы санкций, ...

Артист Клуни лично поздравил с днём рождения 87-летнюю поклонницу
Незадолго до дня рождения одной из постоялиц работники заведения написали ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться