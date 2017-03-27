Дубна – в зоне нарушения тишины

Подробности Опубликовано: 27.03.2017 05:48 Автор: ОД

В Дубне Госадмтехнадзор Московской области вместе представителями общественности провел разъяснительную акцию по соблюдению тишины и покоя граждан.

– Анализ статистических данных подтверждает, что в наукограде Дубна зафиксировано больше фактов нарушения тишины и покоя гражда, чем в других городах и районах Подмосковья. Основная причина – шумные соседи. Всего в территориальный отдел Госадмтехнадзора Московской области в 2016 году из полиции поступило более 600 материалов по фактам нарушения тишины и покоя граждан, а за первый квартал 2017 года по данным фактам поступило более 200 материалов. Поступившие материалы ОМВД были рассмотрены и переданы административно-техническими инспекторами в суд для привлечения к ответственности нарушителей, – рассказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Динамика увеличения нарушений тишины и покоя граждан в наукограде вызвала необходимость профилактики правонарушений. Дубна стала одним из первых городов Подмосковья, где началось информирование населения о соблюдении закона о тишине.

– Инспекторы совместно с представителями общественной организации «Молодая гвардия Единой России» провели разъяснительную работу с жителями наиболее «шумных» домов на улицах Сахарова и Энтузиастов. В почтовые ящики жителей были вложены информационные справки, содержащие выдержки из Закона Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области». Также дубненским управляющим компаниям и товариществам собственников жилья даны поручения, чтобы на информационных стендах и щитах в обязательном порядке размещалась информация о нормах и требованиях законодательства в сфере обеспечения тишины и покоя граждан, а также доведены до жителей домов на общих собраниях.

Справка

В соответствии с требованиями Закона Московской области от 07.03.2014 № 16/2014-OЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» не допускается нарушение тишины и покоя граждан в периоды:

1) до 8.00 и с 21.00 в будние дни;

2) до 10.00 и с 22.00 в выходные и праздничные дни;

3) с 13.00 до 15.00 ежедневно в отношении квартир и помещений общего пользования в многоквартирных домах и общежитиях.

4) до 9.00 и с 19.00 в будние дни и по субботам, круглосуточно в воскресенье при проведении переустройства, перепланировки, ремонтных работ в многоквартирных домах, кроме домов, введенных в эксплуатацию, но не более шести месяцев.

К действиям, повлекшим нарушение тишины и покоя граждан, за которые установлена административная ответственность, относятся:

использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах;

крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах;

применение пиротехнических средств;

проведение ремонтных работ, переустройства и (или) перепланировки жилых помещений;

проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ с применением механических средств и технических устройств.

За нарушение тишины и покоя граждан в указанные периоды времени Законом Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» установлена административная ответственность:

В виде предупреждения или административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей.

Совершение правонарушения во второй раз в течение года влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 4000 рублей.

В третий и последующие разы в течение года в размере 5000 рублей.