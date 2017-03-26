Глава Дубны отчитался о сделанном

Подробности Опубликовано: 26.03.2017 08:18 Автор: ОД

Глава Дубны Вячаслав Мухин в четверг 23 марта отчитался за свою деятельность в 2016 году. В отчет попали и собственные результаты главы, и достижения предприятий и организаций города.

Для тех, кому лень читать весь текст, перечислим коротко, что сделал глава вместе с администрацией города. И дополним тем, что он еще не сделал.

Сделано:

началось долгожданное строительство моста через Волгу, оно идет по графику

муниципальный бюджет 2016 года исполнен с профицитом 59 миллионов 805 тысяч рублей, расходы бюджета составили 1 миллиард 926 миллионов 264 тысячи рублей, или 91,9 % от планового показателя

доходы от использования муниципального имущества составили 15,2% от общих собственных доходов бюджета

по совместному ходатайству администрации Дубны и ОЭЗ "Дубна" на 30 га расширен правобережный участок ОЭЗ "Дубна" в связи с притоком инвесторов

открылся Музей истории крылатых ракет в школе №10 совместными усилиями администрации Дубны, МКБ "Радуга" и ДМЗ

инвестиционный портал Дубны dubnainvest.com отмечен как лучшая муниципальная практика

введена в строй система видеонаблюдения города из 15 камер

рынок левобережья переехал в новое здание

создано муниципальное казенное предприятие «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Дубны Московской области»

в период навигации 2016 года Дубна приняла 71 теплоход с 9 224 туристами

рождаемость в 2016 году (1072 новорожденных) повысилась по сравнению с 2015 годом (963 новорожденных) на 11%, статистику смертности глава в отчете не привел

многодетным семьям предоставлено 7 земельных участков для индивидуального жилищного строительства

с 1 августа 2016 года на 8,4 – 9,4 % выросла плата за содержание жилого помещения

на 31 декабря 2016 года численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 291 человек или 0,68% от трудоспособного населения

введено в эксплуатацию 39,66 тысяч квадратных метров жилой площади (2015 год – 20 тыс. кв. м.) при среднем значении стоимости одного квадратного метра общей площади в домах-новостройках (без отделки) на 4 квартал 2016 года – 55 тысяч 625 рублей

проведены ремонты в детсадах №№ 13,19,20,21,22,29 на сумму более 9 миллионов рублей

для специалистов Дубненской горбольнцы выделены 4 служебные квартиры и 4 места в общежитии

Совет директоров градообразующих предприятий утвердил документы по организации шефской помощи школам со стороны предприятий

на базе Центра «Дружба» был открыт Центр молодежного инновационного творчества «Киловатт»

82 семьи, в которых проживают 123 ребенка, относятся к категории социально неблагополучных и состоят на различных видах учета

закончился капитальный ремонт СК «Руслан»

К сделанному администрацией Дубны во главе с Вячеславом Мухиными и Александром Усовым в 2016 году стоило бы добавить эффективный развал управления системой ЖКХ усилиями бывшего начальника управления ЖКХ, ныне лишенного этой должности. Весь год энергичные усилия бывшего чиновника активно поддерживались руководством муниципалитета, несмотря на настойчивые сигналы от жителей города о происходящем. Странным образом в истекшем году усилилась и псевдооппозиционная активность в Дубне (в том числе, со стороны городских депутатов), не имеющая ничего общего с приносящей реальные позитивные изменения жителям Дубны конструктивной критикой.

Не сделано:

вопреки обещаниям, не введен в строй детсад "Созвездие"

не отремонтированы городские дороги

не решена проблема уборки улиц города от грязи и снега

не решена проблема отсутствия ливневой канализации

прекращено расселение ветхих домов левобережья на улице Тверской

не решена проблема деградации жилого квартала деревянных домов на улице Дачной

не достроен хирургический корпус Дубненской горбольницы

не отремонтировано здание школы №4, которому уже давно обещан капитальный ремонт, в школе интенсивно течет крыша и падает штукатурка

не создана некоммерческая система уличных информационных носителей для размещения социально значимой информации

Если вам интересны детали отчета главы Дубны, читайте размещенный ниже полный доклад Вячеслава Мухина, который он зачитал перед собравшимися в зале администрации Дубны 23 марта.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА ЗА 2016 ГОД

Уважаемые жители города, уважаемые депутаты, коллеги!

Вашему вниманию предлагается отчет Главы города за 2016 год.

В своём послании Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал: «Наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры».

Я начал своё выступление именно с этих слов, потому что Президент сумел уместить в одном предложении основные параметры того, на чём строится вся наша работа.

Ну, а теперь о важнейшем событии прошлого года и сегодняшних дней. О нашей настоящей победе, добытой многими годами работы, которая проходила с переменным успехом, но всё-таки привела нас к реальному результату. Это начало строительства мостового перехода через реку Волга. Мост это гарантия стабильного поступательного развития города, это значительное улучшение качества жизни дубненцев.

Важнейшей задачей администрации города в ближайшие годы считаю оперативное решение вопросов, возникающих в связи с разворачиванием строительства. Пользуясь случаем, обращаюсь с просьбой к руководителям предприятий и организаций, ко всем жителям города с пониманием относиться к возникающим в связи со строительством моста неудобствами.

Уже закрыт для движения участок ул. Вернова между пр. Боголюбова и ул. Станционной. Периодически могут закрываться для движения автотранспорта проспект Боголюбова и ул. Станционная.

Но, все это трудности и неудобства временного характера, главным остается то, что по планам строителей они завершат сооружение мостового перехода в 1 квартале 2019 года.

НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В конце 2016 года Международный союз теоретической и прикладной химии официально утвердил имена и символы для четырех новых элементов периодической таблицы Менделеева, один из которых получил название Московий (115-й элемент), другой – Оганесон (118-й элемент).

Активно развивается проект создания крупного и самого современного из мировых ускорителей – коллайдера NICA. В марте торжественно заложен первый камень, а в апреле Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев подписал распоряжение о соглашении между Правительством и ОИЯИ о создании и эксплуатации комплекса NICA.

Активно развивается другой крупный проект ОИЯИ - строительство циклотрона для Фабрики сверхтяжелых элементов.

В Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ прошло открытие участка массового производства и криогенных испытаний сверхпроводящих магнитов.

Хочу отметить, что научно-промышленный комплекс Дубны показал в 2016 году достижения, отмеченные на самом высоком уровне. За большой вклад в разработку специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу, более 20-ти сотрудников ГосМКБ «Радуга» получили различные государственные награды, в том числе Орден «За заслуги перед Отечеством» IV и II степени, Орден Дружбы, почетные звания, грамоты и благодарности Президента.

Накануне Дня города при активном участии ГосМКБ «Радуга» и Дубненского машиностроительного завода мы торжественно открыли Музей истории создания крылатых ракет. Среди его экспонатов уже числится тактический фронтовой бомбардировщик СУ-24, 3 крылатых ракеты, большое количество других экспонатов Шесть крылатых ракет, отслуживших свой срок, находятся на ДМЗ в ожидании демилитаризации, чтобы тоже стать экспонатами музея.

НИИ прикладной акустики совместно с другими научно-производственными центрами страны принимал активное участие в разработке отдельных компонентов новейшего зенитного ракетного комплекса «Гибка-С».

ЗАО «ВНИТЭП», занимающаяся выпуском станков для лазерного раскроя металлов и оказывающее услуги по металлообработке, вошло в список 30 компаний-кандидатов, которые станут участниками первой волны проекта Министерства экономического развития РФ «Поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров». Основная цель данного проекта – помощь со стороны государства частным высокотехнологическим экспортно-ориентированным компаниям.

Экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге России одобрил льготный заем для компании «Инпрус» на сумму 65,3 млн. рублей для производства сложных фасадных изделий из полированного листового стекла, соответствующих передовым технологическим, дизайнерским и архитектурным решениям. Общая стоимость проекта 193,5 млн рублей.

ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» в 2016 году попало в список 9 проектов России, финансируемых Фондом развития промышленности. Сумма поддержки составляет 110 миллионов рублей. Полученные средства пойдут на разработку и производство щитов постоянного тока. Проект компании «Технокомплект» попал в Экспертный совет ФРП благодаря активной позиции Торгово-промышленной палаты Дубны.

По данным Мособлстата среднемесячная зарплата по крупным и средним организациям Дубны за январь-декабрь 2016 года составила 46 тысяч 75 рублей. Темп роста к соответствующему периоду 2015 года – 106,7%.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

В 2016 году в Дубне реализовывалось 77 инвестиционных проектов. Количество новых рабочих мест ежегодно растет, только за текущий год их число составило 607 единиц, из них больше двух третей приходится на Особую экономическую зону «Дубна». По итогам года прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дубны составил 255. Объем инвестиций, привлеченных в текущем году в основной капитал по реализованным и реализуемым инвестпроектам составил 6 миллиардов 950 тысяч рублей.

ОЭЗ «Дубна»

В 2016 году количество компаний-резидентов составило 121. Всего за год прибавилось 24 резидента. Это в два раза больше запланированного. 11 из вновь прибывших резидентов намерены строить на обеих площадках ОЭЗ собственные новые предприятия. Новые компании планируют инвестировать в реализацию своих инновационных проектов свыше 5 миллиардов рублей и создать в Дубне около 1000 рабочих мест.

Объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2016 году превысил 5 миллиардов рублей, что на 2 миллиарда рублей больше, чем в 2015 году.

В связи с активизацией прихода новых резидентов, на правобережном участке ОЭЗ «Дубна» наметился дефицит земельных участков. С целью обеспечения перспективы развития ОЭЗ Правительством Московской области поддержана инициатива администрации Дубны и АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» о расширении правобережного участка территории примерно на 30 га.

В канун Юбилея города компания «Эйлитон» ввела в эксплуатацию лабораторно-производственный корпус по разработке и производству оборудования и расходных материалов для клинической лабораторной диагностики.

За год выросли два новых больших производственных корпуса (около 30 тыс.м².) крупнейшего участника ОЭЗ «Дубна» - группы «Промышленные технологии», в правобережье завершается строительство корпуса по производству энергосберегающих котельных ООО «ОЦЭТ» и завода технологий гемодиализа ООО «Фрерус». Развернули строительство своих производств компании «Паскаль медикал» (одноразовые медицинские изделия) и МЛТ (лабораторное медицинское оборудование).

ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ

Заметным явлением в жизни города становятся инновационные кластеры. В рамках программы развития Кластера ядерно-физических и нанотехнологий, включенного распоряжением Правительства РФ в число первых пилотных инновационных территориальных кластеров, создано вновь и переоснащено 12 лабораторий в Университете «Дубна», включая ориентированные на технологическую кооперацию с предприятиями города лаборатории тонкопленочных покрытий и композитных материалов. Созданный участниками Кластера ядерно-физических и нанотехнологий Инжиниринговый центр в 2016 году развернул разработки технологий и технологичного оборудования по заказам одиннадцати предприятий города. При объеме бюджетной поддержки этих разработок в 37 миллионов 200 тысяч рублей плановый объем производства с использованием разработанных технологий в 2016-2018 годах должен составить 741 миллион 400 тысяч рублей.

Осенью 2016 года в Дубне при поддержке Министерства инвестиций и инноваций Московской области и администрации города учрежден Медико-технический кластер Московской области. Из 36 его участников 24 расположены в Дубне. Как Глава города вижу необходимость содействовать деятельности Медико-технического кластера и его участников, прежде всего в вопросах организации строительства и ввода в эксплуатацию новых производств медицинских изделий в Дубне. Таких производств планируется создать 15 с планируемым общим годовым объемом производства 12 миллиардов 900 миллионов рублей, что составляет примерно 32% от сложившегося в настоящее время объема отечественного производства медицинских изделий.

В 2016 году инвестиционный портал Дубны Dubnainvest.com отмечен Заместителем Председателя Правительства МО - Министром инноваций и инвестиций Московской области Денисом Петровичем Буцаевым, как лучшая муниципальная практика. Проект получил премию губернатора Московской области, как социально значимый проект.

Дубна стала финалистом всероссийского конкурса «Бизнес-Успех» в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата», войдя в десятку сильнейших муниципалитетов России.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Дубна является городом верных друзей, подтверждение тому – регулярные визиты из городов-побратимов. В мае город с рабочим визитом посетила делегация из Ла-Кросса, приехавшая в Дубну, чтобы продолжить проект, над которым они с российскими коллегами работают уже в течение 5 лет. Речь идет о комплексной программе по профилактике онкологических заболеваний.

В рамках празднования 60-летия Дубны впервые за историю побратимских отношений к нам приехали сразу семь делегаций. Представители Курчатова (Казахстан), Алушты (Крым, Россия), Линьцаня (Китай), Ла-Кросса (США), Нова-Горицы (Словения), Нова-Дубницы (Словакия), Голдапа (Польша).

В 2016 году Алуштинский муниципальный округ и наукоград Дубна подписали меморандум о развитии побратимских отношений между городами, процедура состоялась в рамках визита в Алушту депутатов Совета депутатов и Главы города Дубны.

В июле 2016 года состоялось подписание Оршанским районом (Беларусь) и Дубной меморандума о сотрудничестве. Соглашение заключено во время визита делегации наукограда для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня независимости Республики Беларусь.

По вопросам сотрудничества в Дубну приезжают не только из городов-побратимов. Летом 2016 года делегация Республики Куба побывала в особой экономической зоне с ознакомительным визитом. Основная цель посещения ОЭЗ – изучение опыта ее развития, а также налаживание партнерских отношений с интересными для страны компаниями-резидентами.

В июне 2016 года представительная делегация из Республики Зимбабве посетила ОЭЗ «Дубна», а в конце года Особую экономическую зону в рамках делового визита посетила делегация южно-корейской провинции Кенгидо.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ

В 2016 году на базе МФЦ предоставлялось 207 государственных и 65 муниципальных услуг, оформлено 64104 обращения граждан.

В 2016 году были дополнительно открыты 2 пункта приема и выдачи документов, общее число пунктов в декабре 2016 года составило 16 штук.

Проведено рассмотрение более 70 Административных регламентов, более 30 из них утверждены. Запущено в работу 12 муниципальных услуг, которые можно получить в электронном виде.

В целях обеспечения безопасности жителей города и предотвращению несанкционированного сброса отходов совместно с управлением безопасности введена система видеонаблюдения города. Функционируют более 15 камер. Разработан проект по установке более 100 камер на социальных объектах (школы, детские сады, ДК), а также более 200 в местах массового нахождения жителей города.

ТОРГОВЛЯ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В 2016 году введено в эксплуатацию 2 торговых объекта и 2 объекта общественного питания. Более чем на 1500 м². увеличилось количество торговых площадей. Оборот розничной торговли составил 12 миллиардов 416 тысяч рублей. Введено в эксплуатацию новое капитальное здание рынка в левобережной части города, отмеченное специалистами как лучшее здание рынка в Подмосковье.

В сфере бытового обслуживания населения наблюдается положительная динамика развития. Количество предприятий бытового обслуживания по сравнению с 2015 годом увеличилось на 3 % (открылись 6 предприятий, оказывающих парикмахерские услуги, ритуальные услуги, услуги по пошиву и ремонту одежды).

Общий объем платных бытовых услуг населению за 2016 году составил 144 с половиной миллионов рублей.

В 2016 году создано муниципальное казенное предприятие «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Дубны Московской области».

Мы продолжаем развивать туристическую сферу. Активно участвуем в областных, российских, международных туристских выставках и форумах. В период навигации 2016 года Дубна приняла 71 теплоход с 9 224 туристами. Стоит отметить, что число туристов, посетивших город во время остановки теплоходов, увеличилось более чем на 50%.

Туристско-информационный портал Дубны стал лауреатом в номинации «Лучший территориальный туристский портал» в Международном конкурсе проектов в области создания, развития и продвижения туристских веб-порталов. На базе портала создана интерактивная карта города. Общий объем платных туристских услуг населению за 2016 г. составил – 23 миллиона 500 тысяч рублей.

За год в отношении защиты прав потребителей поступило 443 устных и письменных обращений, 80% из которых содержат претензии к качеству товаров и услуг.

Подавляющее большинство выявленных нарушений – в торговле. Все они устранены в добровольном либо судебном порядке.

В 2016 году еженедельно проводился мониторинг цен на продовольственные товары, входящие в состав потребительской корзины с ежемесячной публикацией результатов мониторинга на официальном сайте Администрации города.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В результате деятельности Комитета по управлению имуществом города Дубны Московской области в 2016 году в доход бюджета поступило 168 миллиона 461 тысяча рублей.

Доходы от использования муниципального имущества составили 15,2% от общих собственных доходов бюджета.

Отделом правового обеспечения Администрации города было подано 59 исков в суд о взыскании задолженности по основному долгу по арендной плате за земельные участки на сумму 85 миллионов рублей. По данным судебным делам принято 35 положительных решений на сумму 49 миллионов рублей.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

С момента выхода закона Московской области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» поставлено на учет 409 многодетных семьи (в 2016 году – 80 семей).

В 2016 году многодетным семьям предоставлено 7 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (всего предоставлено 72 земельных участка).

Распоряжением правительства Московской области два участка площадью 70,8 га, расположенных в районе ул. Юркино, Александровка, переданы в собственность нашему городу. Зарегистрировано право собственности городского округа Дубна на них, что дает возможность обеспечить всех состоящих на учете многодетных семей участками для индивидуального жилищного строительства.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

За 2016 год объём обязательных платежей по городу Дубне в бюджеты всех уровней по учету налогового органа по городу Дубне составил 4 миллиарда 874 миллиона рублей, из них: в федеральный бюджет – 1 миллиард 376 миллионов, в областной бюджет – 2 миллиарда 587 миллионов, местный бюджет – 910 миллионов 853 тысячи рублей.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДУБНЫ

Доходная часть бюджета по итогам 2016 года составила 1 миллиард 986 миллионов 69 тысяч рублей, или 93,3 % от планового показателя.

Налог на доходы физических лиц является основным налоговым доходом бюджета города и относится к регулирующим доходам, передаваемым местным бюджетам, в соответствии с нормативами отчислений. В 2016 году доходы от НДФЛ составили 683 миллиона рублей или 103,5 % от планового показателя.

В отчётном году Администрацией продолжена планомерная работа по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет города, более эффективному использованию собственности муниципального образования.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДУБНЫ

Расходная часть бюджета по итогам 2016 года составила 1 миллиард 926 миллионов 264 тысячи рублей, или 91,9 % от планового показателя. Бюджетная политика в 2016 году в части исполнения бюджета была ориентирована, прежде всего, на человека, повышение уровня жизни населения и сохранение стабильности в городе. Социально направленные расходы, это практически 80 % расходов бюджета.

В 2016 году сохранены все направления выплат предыдущих лет по разделу «Социальная политика».

Бюджет города Дубны по итогам 2016 года исполнен с профицитом. Профицит составил 59 миллионов 805 тысяч рублей.

ЦЕНОВАЯ И ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

На 2016 год тарифы для всех категорий потребителей, в том числе и для населения, на услуги по теплоснабжению, холодному и горячему водоснабжению и водоотведению были установлены Комитетом по ценам и тарифам Московской области.

Тарифы на коммунальные услуги на 2016 год увеличились с 1 августа. При формировании тарифов учтены индексы-дефляторы, установленные Минэкономразвития РФ. В итоге рост тарифов с 01.07.2016 г. по сравнению с декабрем 2015 года составил:

- на услуги по теплоснабжению – 1,1 – 2,1 %;

- на услуги по водоснабжению – 3,0 – 4,2 %;

- на услуги по водоотведению – 3,0 – 4,2 %.

С 1 января 2016 года жители города уплачивают взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, минимальный размер которого (8 рублей 30 копеек в месяц на 1 метр² общей площади) установлен постановлением Правительства Московской области.

Рост платы граждан за содержание жилого помещения произошел с 1 августа 2016 года и составил 8,4 – 9,4 %. Большой рост обусловлен увеличением расходов на вывоз твердых бытовых отходов из-за закрытия полигонов в Дубне.

Повышение платы за жилищно-коммунальные услуги проводилось с одновременным применением мер социальной защиты населения в виде предоставления льгот и субсидий.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

В течение 2016 года в Дубненский Центр занятости населения работодателями города заявлена потребность в рабочей силе в количестве 1003 единиц. Требуются, в основном, такие профессии, как инженер-конструктор, инженер-проектировщик, инженер-технолог, инженер-электрик, учитель, врач, мастер, младший воспитатель, электромонтер, уборщик помещений, подсобный рабочий, маляр и другие.

По состоянию на 31 декабря 2016 года численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 291 человек или 0,68% от трудоспособного населения.

Средняя продолжительность безработицы в 2016 году составила 6 месяцев.

На протяжении ряда лет Администрация города участвует в софинансировании программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет», перечисляя на нее средства местного бюджета. В соответствии с бюджетом города Дубны на 2016 год, годовой лимит на эту программу из средств местного бюджета составил 355 тысяч руб. За счет местного бюджета на время летних каникул в образовательных учреждениях нашего города было оформлено 100 учащихся.

Открыли собственное дело при содействии службы занятости 6 безработных граждан.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2016 году введён в эксплуатацию ряд инфраструктурных объектов. Среди них: здание сборочно-испытательного комплекса ООО «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ» (компания Мотор Сичь) по ул. Жуковского; торговый павильон и торгово-офисный центр на ул. Дачной; здание рыночного комплекса на ул. Центральная; магазины по ул. Юркино и в районе 1-го Радужного переулка.

Несмотря на общую тенденцию спада строительной активности введено в эксплуатацию 39,66 тысяч квадратных метров жилой площади (2015 год - 20 тыс. кв. м.). Среднее значение стоимости одного квадратного метра общей площади в домах-новостройках (без отделки) на 4 квартал 2016 года составило 55 тысяч 625 рублей.

В целях комплексного решения проблем города, связанных с переселением граждан из многоквартирных жилых домов, не отвечающим современным требованиям, предъявляемым к жилью, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и ликвидации жилищного фонда, подлежащему сносу велась следующая работа:

1. На правом берегу города по договору о развитии части застроенной территории микрорайона № 5 ООО «Строй-Ком» в 2016 году расселил последний жилой дом по адресу: Первомайский проезд, № 3. Переселено 32 человека.

2. В левобережной части города Дубны по инвестиционному контракту ООО «Бетиз и К» ведет строительство жилых домов по ул. Тверская с расселение жилых домов по адресам: ул. Тверская, №№ 32,34.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В течение 2016 года было обеспечено надежное тепло-, водо-, газо-, электроснабжение населения и организаций города.

Большое внимание уделялось уличному освещению. Выполнен значительный объём работ по капитальным текущим ремонтам электросетевого хозяйства, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В связи с предоставлением в 2015 году субсидий в рамках государственной программы Московской области «Эффективность и развитие энергетики», Администрацией города Дубны было приобретено около тысячи энергосберегающих, светодиодных светильников, они установлены в городе силами МУП «Электросеть» в 2015-2016 годах.

В 2016 году на Комсомольской набережной и набережной Менделеева установлено 76 светодиодных светильников

На территории города работают 15 управляющих компаний и 25 ТСЖ.

Я хотел бы отметить, что работа с управляющими компаниями ещё далека от надлежащего уровня. Всем видны недостатки в работе по уборке придомовых территорий, другие проблемы, вызывающие недовольство жителей. Это нужно исправлять, что мы и будем планомерно, и целенаправленно делать.

Основная проблема устойчивого снабжения жителей коммунальными ресурсами это несвоевременная оплата за потребленные энергоресурсы. А потому идёт системный процесс ликвидации просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов и управляющих компаний перед РСО.

Теплоснабжающими организациями города был согласован с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» график погашения просроченной задолженности, условия которого ОАО «Энергия-Тензор» и ОГЭ ОИЯИ выполняются.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В сфере благоустройства общегородских территорий обеспечено содержание садово-паркового и лесного хозяйства. Проводилась высадка цветов и уход за цветниками на площади 20 тысяч 360 м². С лесопарковой зоны вывезено 650 м мусора. Осуществлялась высадка деревьев и кустарников с одновременным удалением старовозрастных растений. Продолжаются работы по благоустройству набережной, разбит дендропарк.

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В 2016 году обеспечивались стабильные перевозки пассажиров всеми видами общественного транспорта.

Крупнейшим пассажирским перевозчиком города, обслуживающим все городские маршруты транспорта общего пользования, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, является ОАО «РАТА». Средний возраст автобусов менее пяти лет. Новые автобусы в 2016 году не приобретались.

Весь автобусный парк (36 единиц) оборудован автоинформаторами. Так же в автобусах обеспечена возможность безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров, в том числе с применением единой карты Московской области «Стрелка».

В будни ежедневно на 7-ми маршрутах работают 22 автобуса. В выходные дни на 6-ти маршрутах - 13 автобусов.

Новые маршруты не вводились. В связи с многочисленными обращениями жителей было изменено движение маршрута № 14 по ул. Энтузиастов и маршрута № 17 по ул. 9 мая.

В связи с исключением из межрегионального реестра маршрутов Подмосковья перестали применяться тарифы Московской области на маршрутах №110 и 112, осуществляющие перевозки до д. Федоровка и с/т «Сатурн» Тверской области. Администрация города совместно с руководством транспортного предприятия ОАО «РАТА» достигла договоренности о предоставлении жителям-пользователям социальной карты, возможности бесплатного проезда на участке маршрута №110 от ул.Березняка до д.Федоровка и №112 от ЗЖБИ до с/т Сатурн.

За 2016 год доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года, составила 80%.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Отремонтировано – более 30 500 м² городских дорог.

В соответствии с планом производства ремонта автомобильных дорог общего пользования, требующих замены дорожного покрытия на 2016 год, произведен ремонт семи автомобильных дорог на сумму 18 275 562,48 рублей по следующим адресам:

пр-т Боголюбова, Церковный пр-д, улицы Володарского, Станционная, Молодежная, Попова, Ленинградская.

Объем, обозначенный в муниципальном контракте по ямочному ремонту, выполнен полностью. Отремонтировано 2007 м² дорожного полотна. Администрация города выделила дополнительно 3 500 000 рублей, в результате всего в 2016 году был произведен ямочный ремонт общей площадью около 6 000 м².

Общий объем ремонта тротуаров составил 3 200 м².

Хочу добавить, что ямочный ремонт дорог проблем не решает и является мерой вынужденной. Но удалось, на уровне Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва, достигнуть соглашения о том, что в 2017 году в Дубне будет отремонтировано 48 участков дорог. Это настоящий прорыв.

ЭКОЛОГИЯ

В 2016 году была проведена ежегодная акция «Наш лес. Посади свое дерево», в результате которой на территории города высажено 2000 елей. В ноябре 2016 года начаты работы по лесоустройству городских лесов общей площадью до 1490 га, раздельно расположенных на всей территории города, с разработкой лесотехнического регламента. В течение всего года проводились регулярные мероприятия по санитарной вырубке, а также по уборке лесопарковой зоны от свалок и навалов мусора.

Расположенные на территории города полигоны ТБО закрыты. Вывоз и размещение ТБО осуществляется на полигон «Алексинский карьер», размещённый в Клинском районе.

ООО «РФК Экосистема» возобновила раздельный сбор мусора, возвращены на мусорные площадки специализированные контейнеры для этих целей.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Мерами социальной поддержки в Дубне пользуются 28 188 человек, в том числе региональные льготники – 14 137 человек, федеральные – 4 452 человека, прочие – 9 599 человек.

Дубненским управлением социальной защиты населения в 2016 году произведены выплаты, предусмотренные законодательством, на сумму 443 миллиона 727 тысяч рублей.

Материальная помощь оказана 1 940 гражданам на сумму 10 миллионов 863 тысячи рублей.

402 гражданам предоставлено бесплатное зубопротезирование, 322 человека обеспечены бесплатными санаторно-курортными путевками.

115 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, выделены путевки в летние оздоровительные лагеря. На 70 детей выплачена компенсация за самостоятельно приобретенные путевки.

Начиная с 2012 года гражданам, родившим (усыновившим) второго и последующих детей, выдано 1 739 сертификатов на региональный материнский (семейный капитал), в том числе в 2016 году – 442. В отчетном году реализовано 107 сертификатов на сумму 10 миллионов 700 тысяч рублей.

В учреждениях, подведомственных Министерству социального развития Московской области, предоставлено услуг:

- в ГБУ СО МО «Дубненский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Родник» 187 909 услуг 2 996 гражданам;

- в ГКУ СО МО «Дубненский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Бригантина» 23 112 услуг 725 гражданам;

- в ГКУ МО Дубненский центр занятости населения 3 263 услуги, в том числе: выплачено пособий на сумму 10 миллионов 736 тысяч рублей 913 гражданам, 987 человек трудоустроены (в том числе 14 инвалидов).

- ГБСУ СО МО «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Рождественский» переехал в новое отремонтированное здание, получают услуги 28 человек.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Дубне ведется целенаправленная работа по повышению уровня безопасности населения.

В 2016 году отмечено снижение количества совершенных убийств на 66,7%, грабежей на 53,8% и краж транспортных средств – на 50%.

Не зарегистрировано ни одного преступления связанного с разбойным нападением и с применением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Снизилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 47,4%.

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 17%.

Внедрение современных средств наблюдения, охраны и оповещения о правонарушениях способствует положительной динамике раскрываемости преступлений, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах.

Организованно проводилась работа призывной комиссии по призыву юношей в Вооруженные силы Российской Федерации. План призыва выполнен на 100 %.

Большая работа проводится операторами Системы «112». Общее количество вызовов в месяц более 3-х тысяч.

Структура вызовов:

- Скорая помощь – 58%

- Полиция – 31%

- Пожарная служба – 7%

- Газовая служба – 1%

- другие – 3%

По итогам 2016 года МКУ «ЕДДС города Дубны Московской области» в числе лучших ЕДДС муниципальных образований.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в летнем периоде были организованы 2 муниципальных поста. Усилиями поста спасен ребенок, спасатели представлены к награждению ГУ МЧС России по Московской области.

В ходе проведения областных смотров-конкурсов по вопросам ГОЧС в 2016 году, заняли призовые места ОАО «ГосМКБ «Радуга им. А.Я. Березняка», в номинации за лучшее состояние учебно-материальной базы, и ОАО «РАТА» в номинации - лучшая станция по специальной обработке транспорта.

По итогам Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне город Дубна отмечен в числе лучших муниципальных образований Московской области по качеству выполнения практических мероприятий по защите населения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Основой качественной медицинской помощи остаются кадры. В 2016 году 21 врач из Подмосковья вошел в ТОП-500 медиков России», - это была цитата из ежегодного Послания Андрея Юрьевича Воробьёва.

Дубне тоже есть чем гордиться. Детская поликлиника Дубненской городской больницы стала победителем областного конкурса «Лучшая детская поликлиника Московской области».

В 2016 году 3 врача Дубненской городской больницы: врач-хирург Притула Александр Евгеньевич, врач-онколог Вокач Денис Святославович и врач-анестезиолог-реаниматолог Попов Олег Петрович признаны лучшими врачами Московской области в своих сферах деятельности. Врач-оториноларинголог поликлиники Игошина Валентина Степановна стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший врач года».

Теперь к статистике. В 2016 году, по данным ЗАГСа в городе зарегистрировано 1072 новорожденных. Рождаемость по сравнению с 2015 годом повысилась (963 ребенка в 2015 г). Хорошей тенденцией является то, что число родившихся вторых и последующих детей составило 57%, на 5% больше, чем в предыдущем году. Показатель смертности по данным ЗАГСа снизился.

В рамках Губернаторской программы проведен капитальный ремонт Левобережного поста ГБУЗ МО «Дмитровская станция скорой медицинской помощи» и женской консультации Дубненской городской больницы.

Парк автотранспорта Дубненской подстанции скорой медицинской помощи пополнился 2 новыми автомобилями.

Решен вопрос о продолжении финансирования строительства лечебного корпуса МУЗ «ДГБ» на 190 коек.

В течение 2016 года Администрацией города, лечебными учреждениями проводилась активная совместная работа по привлечению специалистов и профессиональной подготовке кадров.

Всего в сфере здравоохранения города работает на постоянной основе 356 врачей.Для специалистов в 2016 году выделено 4 служебные квартиры и 4 места в общежитии.

В рамках проведения Всеобщей диспансеризации населения осмотрено специалистами 13152 человека.

В хирургическом отделении больницы начато выполнение уникальных лапароскопических оперативных вмешательств. За 2016 год выполнено 287 операций, относящиеся к высокотехнологичной медицинской помощи.

ОБРАЗОВАНИЕ

Главный стратегический ресурс в устойчивом развитии нашего города – дети. Будущее города, страны может быть обеспечено только через их воспитание и образование. Вместе с вами мы хотим воспитать наших детей в первую очередь здоровыми физически и духовно, развитыми, умными, творческими, способными делать в жизни большие жизненные проекты и готовыми к встрече с жизненными трудностями.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На 1 января 2017 года муниципальная система дошкольного образования представлена 24 дошкольными образовательными учреждениями, которые посещают 3 714 воспитанников. Спрос населения города на дошкольное образование детей в возрасте от трех до семи лет полностью удовлетворен. В дошкольных образовательных учреждениях сохранены группы раннего возраста, работает 21 группа компенсирующей направленности.

В настоящее время во всех дошкольных учреждениях города образовательная деятельность строится на основе Федерального образовательного стандарта дошкольного образования.

В прошлом году аттестацию среди педагогических работников ДОУ прошли 101 человек, из них 57 педагогов на первую квалификационную категорию, 44 педагога на высшую квалификационную категорию. Курсы повышения квалификации прошли 192 человека. Дошкольные учреждения города № 2 «Росинка» и № 13 «Тополек» достойно представляли свой опыт работы на Международном Московском салоне образования, организованном Министерством образования и науки Российской Федерации.

Статус Региональных инновационных площадок Московской области был присвоен ДОУ №14 и ДОУ №20.

Победителем во Всероссийском конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного образования России–2015» стало ДОУ №22 «Золотая рыбка».

ДОУ №2 «Росинка» стало победителем Федерального конкурса Общероссийской акции «Урок безопасности для детей и родителей».

Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (замена инженерных коммуникаций, ремонт кровель, фасада, замена оконных блоков) в ДОУ №№ 13,19,20,21,22,29 на сумму более 9 миллионов рублей.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В своем Послании Губернатор Московской области упомянул о ликвидации второй смены как стратегической цели с окончательным решением в 2020 году. У нас в Дубне такой проблемы не существует.

5 860 учащихся обучаются в 13 муниципальных общеобразовательных учреждениях, включающих два лицея, три гимназии, три школы с углубленным изучением отдельных предметов, 4 средние общеобразовательные школы, и 3 негосударственных. Общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа «Возможность» решает задачи обучения и развития для более, чем 80 учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Муниципальная система общего образования на протяжении нескольких лет поддерживает стабильно высокий уровень образования.

По программам углублённого изучения отдельных предметов: английский язык, математика, химия обучаются 18% учеников школ города, по программам информационно-технологического, физико-математического, социально-экономического, оборонно-спортивного и других профилей - 78% старшеклассников.

60% учащихся обучаются на «4» и «5».

Средний отметочный балл выпускников 9 классов дубненских школ, освоивших программы основного общего образования, почти по всем предметам выше показателей по Московской области. Все выпускники 9-х классов получили документы об образовании.

В ЕГЭ 2016 года в Дубне приняли участие 392 выпускника 11-х классов. 4 выпускника набрали 100 баллов. Каждый шестой выпускник награжден медалью Министерства образования и науки РФ «За особые успехи в учении».

В 2015-2016 учебном году учащиеся города приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников по 24-м предметам. Каждый второй школьник – участник школьного этапа Всероссийской олимпиады, каждый четвертый – участник муниципального этапа Всероссийской олимпиады.

Продолжает активно работать Межшкольный физико-математический факультатив совместно с УНЦ Объединенного института ядерных исследований. Сборная команды учащихся города стала победителем в номинации «За научность» в Физическом марафоне городов-наукоградов Московской области «Шаг в науку» в городе Троицке.

Учащиеся города принимают активное участие в интеллектуальных Всероссийских и международных конкурсах по русскому и английскому языкам, математике, информатике, мировой художественной культуре, показывая высокие результаты в Московской области и России.

В 2015-2016 учебном году муниципальными учреждениями дополнительного образования было реализовано 267 дополнительных образовательных программам. 98% наших детей обучаются по дополнительным образовательным программам, 26% посещают два и более творческих объединения. В 2016 году на базе Центра «Дружба» был открыт Центр молодежного инновационного творчества «Киловатт».

Победителями и призерами в творческих конкурсах регионального, Всероссийского и международного уровней стали 129 обучающихся учреждений дополнительного образования.

Лауреатами премии Президента Российской Федерации, из числа победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, стали 5 учащихся нашего города. Именную стипендию Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, получают 29 учащихся и выпускников школ, Именную муниципальную стипендию - 20 учащихся.

Во всех школах организовано полноценное горячее двухразовое питание. За счёт компенсации из городского бюджета 100% учащихся школы «Возможность» получают бесплатное двухразовое питание.

Летом 2016 года в городе было открыто 9 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей и 17 оздоровительных площадок. 680 детей отдохнуло в муниципальном загородном лагере «Сосновый бор». Всего организованно отдохнуло 67% детей школьного возраста.

Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами – 100%.

Внедрение федерального государственного образовательного стандарта потребовало укрепления материально-технической базы и обеспечения необходимых по стандарту условий. Доля персональных компьютеров, используемых в учебных целях в общеобразовательных организациях – 85%, из них имеющих доступ к сети Интернет – 82%. За период с 2014 по 2016 годы были заменены 5 компьютерных классов в школах города. С 1 февраля 2016 года зачисление детей в первые классы осуществляется через «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области».

На подготовку общеобразовательных учреждений к новому учебному году было израсходовано более 17 миллионов рублей.

По итогам 2015 – 2016 учебного года 4 школы нашего города (каждая третья) вошли в рейтинг 100 лучших школ Московской области (ТОП-100): лицей №6, гимназия №11, школа №1, школа №9.

Лицей №6 вошёл в десятку лучших школ, заняв 8 место. Гимназия №11 стала победителем и вошла в 10 лучших школ областного конкурса общеобразовательных организаций «Стандарт оформления общеобразовательной организации» в 2016 году, заняв 9 место. Школы №№1,10 стали победители областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки. Школы №9, №10 представляли свой опыт работы на Международном Московском салоне образования, организованном Министерством образования и науки российской Федерации. Общеобразовательные учреждения №№6,11, «Дубна» стали обладателями Гранта Губернатора Московской области как учреждения с высоким уровнем достижения работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию, и набравших наибольший балл в рейтинге по итогам 2014 – 2015 года и получили более 20 миллионов рублей на стимулирующие выплаты работникам.

По результатам состояния муниципальных образовательных систем Московской области на основе показателей, отражающих качество образовательных ресурсов, процессов и результатов, городской округ Дубна на протяжении нескольких лет находится в самом высоком кластере.

Особое внимание работе со школьниками в прошедшем году уделяли и основные градообразующие предприятия Дубны – ОИЯИ, ОАО ГосМКБ «Радуга», ДМЗ, НИИ «Атолл», ОАО «Приборный завод «Тензор». В декабре на Совете директоров градообразующих предприятий были утверждены документы по организации шефской помощи школам со стороны предприятий.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «ДУБНА»

Университет «Дубна» продолжает брать новые высоты. В июне 2016 года рейтинговое агентство RAEX составило пятый ежегодный рейтинг вузов России. Государственный университет «Дубна» занимает в этом рейтинге 65 позицию, что говорит о чрезвычайно эффективном развитии Университета, как научного и учебного центра.

Представители Университета «Дубна» принимали участие в финале конкурса рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Победителями в компетенции «Разработка программного обеспечения» стали студенты Института системного анализа и управления Дмитрий Кузнецов и Павел Корчагин, занявшие первое и второе места (золотая и серебряная медаль, соответственно). Студент колледжа «Дубна» Илья Ткачук лидер по компетенции «Видеомонтаж» (золотая медаль), Владислав Виноградов получил медаль Высшего мастерства по компетенции «Прототипирование».

В августе на территории Университета «Дубна» прошла ежегодная выездная Летняя школа по Информационной безопасности «Развитие CTF в России». Мероприятие состоялось при поддержке Правительства Московской̆ области и является одним из ключевых в системе подготовки российских кадров в области защиты информации. В школе участвовало свыше 100 студентов из российских ВУЗов.

Помимо поддержки и развития инновационной деятельности студентов в городе большое внимание уделяется и работе со школьниками – в 2016 году в Дубне открылся Центр молодежного инновационного творчества. Всего в Московской области открыто четыре таких центра. Наш Центр разделен на два помещения: в одном установлены компьютеры и 3D-принтеры, где дети могут заниматься сканированием, моделированием, печатью и сборкой готовых проектов. В другом находится основное оборудование, включающее станки с ЧПУ, станки лазерной резки и оборудование для покраски. Данный проект направлен на популяризацию научно-технической и инженерной деятельности среди молодежи.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Наибольшая часть молодежных мероприятий в 2016 году была посвящена празднованию 60-летия города Дубны и 75-ой годовщине начала контрнаступления советских армий против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

Более 5 тысяч молодых дубненцев приняли участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности: несли Вахту памяти, 9 Мая вместе со всеми жителями нашего города выстроились в колонну «Бессмертного полка», старшеклассники боролись за победу в военно-спортивной игре «Орленок».

В августе на территории колледжа университета «Дубна» впервые прошла военно-спортивная игра, посвященная Дню Государственного флага РФ. Военно-спортивный клуб «Спарта» выступил организатором и провел на территории города 2-ой этап Кубка Московской области по военно-прикладному многоборью.

В июне состоялся городской День молодежи. Программа праздника имела разносторонний характер. В его рамках прошел турнир по прикладной стрельбе, соревнования по проверке физической силы с элементами кроссфита, организованные спортивным клубом «Легион». Брейк-данс, черлидинг, выступления с элементами акробатики, гимнастики, бодибилдинга, стрельба из лука

В начале нового учебного года на базе университета «Дубна» состоялся муниципальный форум «Молодежь выбирает». В качестве одного из экспертов на форум была приглашена депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирина Константиновна Роднина.

В 2016 году наша молодежь активно принимала участие и достойно представляла город на областных мероприятиях. Знаковыми мероприятиями в этом году по приоритетным направлениям стали: патриотический форум «Наследники Победы», в рамках которого прошла «Гонка Героев», Кубок Губернатора Московской области по КВН, Московский областной слет «Я – гражданин Подмосковья», областная Вахта памяти, гражданско-патриотические памятные мероприятия, посвященные 75-летию Битвы под Москвой. Всего за 2016 год в областных мероприятиях различной направленности приняли участие более 1 тысячи человек от 14 до 30 лет.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Численность детского населения на территории города составляет более 12 500 человек.

На статистическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 100 несовершеннолетних.

82 семьи, в которых проживают 123 ребенка, относятся к категории социально неблагополучных и состоят на различных видах учета. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей было привлечено к ответственности 174 человека. В 2016 году 17 родителей были лишены родительских прав в отношении 16 детей. Всего на территории города проживает 125 детей, которые имеют статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В приемных семьях воспитывается 77 детей, под опекой проживает 48 детей.

На протяжении последних лет Комиссией осуществляется круглосуточная работа телефонной «горячей линии». Все поступающие телефонные звонки о детях, находящихся в социально-опасном положении, оперативно проверяются независимо от времени суток.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

«Мы переформатируем подмосковные библиотеки в полноценные центры культуры и досуга, куда смогут ходить и дети, и их бабушки с дедушками, и молодежь», - это была ещё одна цитата из ежегодного послания Андрея Юрьевича Воробьёва.

В Дубне функционируют 2 муниципальные библиотеки. Число читателей в 2016 году составило 17 282 человека.

В рамках празднования 60-летия города в библиотеках проходили поэтические вечера, литературные путешествия и викторины, творческие тематические проекты, состоялись презентации книг о Дубне, наиболее яркая из которых «Канал Москва-Волга: величайшее сооружение ХХ века», регулярно проводились занятия различных творческих клубов, кружков по интересам, заседания «Литературного объединения «Свет Маяка». В рамках Года Российского кино работали и продолжают свою работу киноклубы.

У нас в городе успешно работает, созданный четыре года назад на базе библиотеки, Центр национальных культур, который во второй раз провёл в апреле 2016 года красочный Фестиваль национальных культур «Радуга цветов». Всего же Центр национальных культур организовал и провел более 50 различных мероприятий и выставок. Создан Клуб любителей Русской песни и культуры.

Сеть учреждений сферы культуры города Дубны состоит из 6 муниципальных автономных учреждений культуры, где занимаются 1 607 человек и 10 коллективов имеют звание «Народный» и «Образцовый». В четырёх муниципальных автономных учреждениях дополнительного образования, в свою очередь, обучается 2 373 учащихся. Общее количество сотрудников, работающих в сфере культуры в 2016 году, составляет порядка пятисот человек.

В отчётном году 21 учащийся стал стипендиатом Губернатора Московской области для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Семеро учащихся получили именные стипендии Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области культуры. На базе учреждений дополнительного образования в сфере культуры за отчётный год организованы и проведены: один Всероссийский, 6 межзональных и 6 областных конкурсов, в которых приняли участие более трех тысяч человек.

Учащиеся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры участвовали в 17 международных, 13 Всероссийских, 30 областных и 13 межзональных конкурсах. 356 дубненцев стали лауреатами I, II и III степени, и более 650 – дипломантами.

Гран-При Всероссийского конкурса вокально-хоровой музыки «Весенние проталины» в г. Казани удостоен концертный хор Детской школы искусств «Рапсодия».

В муниципальном выставочном зале в тече­ние года было проведено более 20 выставок различной направленности, которые посетили более 6 500 человек, из них 700 детей.

В отчётном году успешно продолжил свою деятельность муниципальный «Музей археологии и краеведения». Сотрудниками музея было проведено 154 экскурсии, 7 лекций, 6 выставок, которые посетили более 6 500 человек.

В рамках празднования 60-летия города состоялось открытие нового отделения Музея археологии и краеведения города Дубны – «Музея истории создания крылатых ракет».

Творческие коллективы Дворца культуры « Октябрь» принимали самое активное участие во всех городских мероприятиях и праздничных программах, посвящённых 60-летию города. 477 участников творческих коллективов Дворца культуры, из которых 194 дети, приняли участие в 25 фестивалях, конкурсах и смотрах различного уровня. Более 40 участников стали дипломантами и лауреатами I, II и III степени.

В 2016 году победителем конкурса на соискании премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии» среди работников учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области в номинации «Лучший менеджер» стала Никитская Наталья Александровна – директор муниципального автономного учреждения культуры «Дубненский симфонический оркестр». Руководитель Народного вокального коллектива Чайковский Александр Васильевич и балетмейстер Народного хореографического коллектива «Калинка» стали стипендиатами Премии Губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и молодым талантливым авторам.

Лауреатами II и III степени ежегодной Премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» стали руководитель Центра национальных культур – Алексеева Лилия Владимировна и директор Детской школы искусств «Вдохновение» – Пасько Александр Владимирович.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

В 2016 году численность занимающихся спортом составили 37 % от общего числа жителей Дубны. На территории города популяризируются 48 видов спорта, самыми массовыми остаются плавание, волейбол и футбол.

В отчётном году на территории города прошли такие значимые соревнования как: городской спортивный праздник «День лыжника»; Всероссийские турниры по борьбе самбо «Герои спорта» и «Русские богатыри»; традиционный 46-ой легкоатлетический пробег, посвященный памяти академика В.И. Векслера в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс Наций»; 7-ой Дубненский триатлон в рамках этапа Кубка России и чемпионата России среди ветеранов и любителей; 5-й этап Кубка Московской области «Золотые колеса Подмосковья» маунтинбайку; фестиваль аквабайков DubnaJet.

Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий включает в себя около 300 соревнований различного уровня. В городе ежегодно проходят Спартакиады среди общеобразовательных учреждений, коллективов физической культуры и дошкольных учреждений.

Более 2000 школьников принимают участие в различных спортивных мероприятиях.

2016 год стал значимым в развитии Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Более 100 выпускников школ города получили знаки отличия о сдаче нормативов ГТО. Развивается и совершенствуется работа центра тестирования. Около 1000 жителей города приняли участие в фестивалях разного уровня по сдаче нормативов ГТО.

Спортсмены нашего города ежегодно добиваются высоких результатов, неоднократно становились победителями и призерами соревнований различного уровня.

В 2016 году закончился капитальный ремонт СК «Руслан».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Работа Общественной палаты в 2016 году проводилась в соответствии с утвержденным планом и при активном взаимодействии с Общественной палатой Московской области и Администрацией города.

Проведено 12 акций по контролю, в том числе за ценами в аптеках на жизненно важные медицинские препараты и на продукты питания, включенными в потребительскую корзину, за благоустройством придомовых территорий и многие др.

В 2016 года продолжилась работа по переводу земель из областной собственности в собственность города с целью безвозмездной передачи земельных участков многодетным семьям. Завершена работа по сопровождению вопроса выделения земли под строительство Храма на левом берегу.

Членами Общественной палаты была проведена работа по оказанию помощи оформления проектов участникам Ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Проведена оценка более 600 проектов. В конкурсе приняло участие 149 дубненцев, из которых 48 участников стали лауреатами премии.

На основании обращения жителей левого берега и рекомендации Общественной палаты Администрация города приняла решение по вопросу улучшения работы левобережной бани. На сегодняшний день баня полностью восстановила свою работу.

Общественная палата принимала активное участие в формировании долгосрочной программы «Стратегии социально-экономического развития города Дубны как наукограда на 2017-2026гг», работа над которой завершилась на общественных слушаниях в IV квартале. Все предложения от Комиссии по экономике, науке и профессиональному образованию были учтены и внесены в программу.

В преддверии празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Общественной палатой совместно с Госадмтехнадзором проведена акция ««Общественный контроль за состоянием памятников защитникам Отечества». Также совместно с Госадмтехнадзором проведены рейды по выявлению стихийных свалок, проверки сферы благоустройства, с Торгово-промышленной палатой - проверка незаконной торговли на территории города.

Председатель Общественной палаты участвовал в еженедельном заседании коллегии Администрации с целью оперативного получения информации по вопросам жизнедеятельности города. Представители Общественной палаты в течение года работали в составе административно-технической комиссии города, в Градостроительном совете, Инвестиционном совете по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города, Организационном комитете по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-летию битвы под Москвой.

В течение 2016 года в Общественную палату поступило 46 обращений от жителей города в устной и письменной форме, каждое из которых было рассмотрено и решено в рамках компетенции палаты.

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

КСП – постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового контроля, является органом местного самоуправления города Дубны

КСП города Дубны осуществляет: контроль за исполнением местного бюджета; экспертизу проектов местного бюджета; внешнюю проверку годового отчета об исполнении местного бюджета; контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся согласно утвержденному Плану работы Контрольно-счётной палаты в форме проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Всего в 2016 году проведено 105 мероприятий по контрольной и экспертно-аналитической деятельности, в том числе 8 контрольных, одно из которых совместно с КСП Московской области и 97 экспертно-аналитических мероприятий.

Все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

Среди мероприятий, подготовленных в 2016 году, особое место занимает заключение о внешней проверке годового отчёта об исполнении бюджета города Дубны Московской области за 2015 год и заключение по проекту решения Совета депутатов города Дубны «О бюджете города Дубны Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

По итогам проведенных мероприятий КСП города Дубны в адрес Совета депутатов, Администрации города Дубны направлено 212 информационных материалов по результатам мероприятий, в которых вынесено 319 предложений по принятию решений и устранению нарушений, из которых 300 предложений к концу 2016 года исполнены и сняты с контроля.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Совет депутатов города Дубны осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Московской области, Уставом города Дубны и Регламентом Совета депутатов.

В 2016 году основное внимание Совета депутатов, как представительного органа местного самоуправления, было направлено на дальнейшее совершенствование и развитие нормативно-правовой базы города Дубны.

В 2016 году Советом депутатов было проведено 12 заседаний, на которых принято 111 решений, из них 44 нормативного характера.

Все проекты решений после юридического заключения рассматривались на заседаниях профильных депутатских комиссий, которыми за отчетный период проведено 69 заседаний.

В отчетном году продолжилась практика проведения публичных слушаний по вопросам, представляющим значимость для всего населения.

По инициативе депутатов Совета депутатов проведено заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросу надлежащего содержания городских дорог и тротуаров в зимний период.

Депутаты Совета депутатов выстроили эффективную работу с Контрольно-счетной палатой города Дубны. Продолжается практика совместной работы с прокуратурой города. Представители прокуратуры участвуют в заседаниях депутатских комиссий, рабочих групп, Совета депутатов, оказывают консультационную помощь. Все проекты решений перед рассмотрением на заседаниях отправляются в прокуратуру с целью предварительного их изучения.

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. Это приемы граждан, рассмотрение устных и письменных обращений, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч, собраний, взаимодействия со службами и предприятиями.

В 2016 году проводились работы по выполнению мероприятий утвержденного плана наказов избирателей.

В 2016 году в Совет депутатов поступило 31 обращение от жителей города с предложениями, ходатайствами и жалобами, в ходе личного приема к депутатам Совета депутатов обратились 86 человек.

Повестки дня заседаний постоянных депутатских комиссий и Совета депутатов размещались на официальном сайте Администрации и Совета депутатов города Дубны. Все решения нормативно-правового характера были опубликованы в газете «Вести Дубны» и размещены на официальном сайте Администрации и Совета депутатов города Дубны. Заседания постоянных депутатских комиссий, как и заседания Совета депутатов проходили в открытом режиме с участием представителей средств массовой информации, жителей города, представителей партий и прокуратуры. В 2016 году Совет депутатов продолжал свое взаимодействие с населением посредством социальных сетей в интернет.

Подводя итоги работы за 2016 год необходимо отметить, что Совет депутатов активно работал весь год, решая вопросы местного значения и создавая нормативно-правовую базу, определяющую нормы и правила, по которым живет город.

Уважаемые жители города, депутаты, коллеги!

Завершая свой отчёт за 2016 год, хочу отметить, что несмотря на все трудности - как объективного характера, так и ряда субъективных причин, Администрацией города проделана большая работа по сохранению стабильного развития Дубны, сохранения её традиционного уклада жизни. Спасибо всем -работникам Администрации, депутатам городского Совета, членам Общественной палаты, руководителям предприятий и организаций, предпринимателям и жителям нашего города, всем, кто приложил свои силы, знания и опыт для дальнейшего процветания нашего любимого города.