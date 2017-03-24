Усадьба Менделеева станет особо охраняемой

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Опубликовано: 24.03.2017 08:17
Автор: Никита Крутиков

Долина реки Лутосня, где жили Менделеев и Блок, станет самой крупной в Подмосковье особо охраняемой природной территорией.

Министерство экологии и природопользования Московской области готовит документы для создания в Подмосковье 10 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом заявил глава ведомства Александр Коган в эфире радио «Комсомольская правда».  

Новые ООПТ будут созданы в Клинском, Солнечногорском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Зарайском, Сергиево-Посадском, Коломенском районах и городском округе Подольск. Самая крупная — «Долина р. Лутосня», будет располагаться на участках Клинского и Дмитровского районов. Ее территория – почти восемь тысяч гектаров.  

«Сегодня в регионе существует 236 ООПТ. Те из них, что ближе к Москве, являются лакомыми кусочками природы для застройщиков, – сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. – Чтобы остановить девелоперов министерство намерено определить четкие границы всех ООПТ и поставить их на кадастровый учет».

По его словам, это позволит перекрыть лазейку для застройщиков. Они пользуются тем,  что созданные десятилетия назад ООПТ имеют границы описательные, а не координатные. Все создаваемые ООПТ министерство сразу ставит на кадастровый учет.  

Эта новость об охране долины реки Лутосня звучит особенно приятно для ученых ОИЯИ. Ведь Дмитрий Иванович Менделеев почти родственник для Объединенного института ядерных исследований, где из года в год создаются новые химические элементы. А усадьба Боблово, где жил великий Дмитрий Иванович, – просто место паломничества для почитателей научного знания.

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