Мост в Дубне строится по графику

Подробности Опубликовано: 23.03.2017 02:24 Автор: Наталия Теряева

День открытых дверей провели для журналистов Дубны строители моста через Волгу в наукограде. Журналистам открылась вся правда о происходящем.

Самое главное скажу сразу: мост действительно строится. Он строится так же реально, как строится мост через Керченский пролив.

Почему приходится об этом говорить? Потому что совсем недавно некоторые жители Украины уверяли меня, что никакого моста в Керчи не строят и никогда не построят, что на сайт Керченского моста выкладывают картинки из фотошопа.

Знаю, что в Дубне тоже есть такие же трудноубеждаемые жители. Сначала они нервно сокрушаются, что в Дубне никогда не будет моста. Потом не верят, что мост начали строить. Потом они горячо возмущаются шумом от строительства. Затем они начинают фантазировать, что это строится не мост, а дом. Или дом у моста. Или мост прямо в дом. Они очень переживают.

Дорогие жители Дубны, пожалуйста, не переживайте. Сегодня я своими глазами видела, как строят мост в Дубне через Волгу. Строят спокойно, по графику, согласно плану, профессионально, на современном уровне. Строят не дом, а мост. С правого берега Дубны на левый берег. И с левого берега на правый. Строят сразу с двух концов. Стройплощадка моста на улице Спортивной

Почти двухкилометровая конструкция моста в Дубне – от улицы Спортивной на левом берегу до проспекта Боголюбова на правом – будет стоять на семнадцати опорах. Шесть опор на левом берегу, шесть – в русле Волги и пять – на правом берегу. Работы на русловой опоре моста

С декабря 2016 года строители заняты сооружением опор. На месте каждой опоры формируются буронабивные сваи.

Буронабивная свая изготавливается так. Буровой агрегат порциями извлекает из скважины грунт. Затем в скважину опускается специальный раскладной механизм уширения основания скважины. Около основания скважины механизм раскладывается и формирует сферическое дно для усиления несущих характеристик сваи. Вместе с грунтом механизм уширения извлекается. Затем в скважину опускают железную арматуру и заливают скважину доверху гидротехническим бетоном. Так что буронабивная свая получается в виде бетонного цилиндра со сферой на нижнем конце. Буронабивные сваи с торчащими из них трубками для ультразвукового исследования сплошности и плотности свай

По прямоугольному контуру в почву забиваются стальные шпунты, чтобы отгородить сплошной непроницаемой стеной технологическую площадку возведения опор (ростверк) от грунта в сухопутной части конструкции и от воды в русловой части моста. most shpunti

Грунт извлекается, вода откачивается. Обнажаются буронабивные сваи с торчащими из них трубками для ультразвукового исследования сплошности и плотности свай. Головки свай срезают, ростверк заливают монолитным бетоном горизонтальными слоями. Головки свай срезают, ростверк заливают монолитным бетоном горизонтальными слоями.

Вот этими работами сейчас занимаются строители моста в Дубне.

Для работы на русловых опорах с обоих берегов сооружены временные мосты.Для работы на русловых опорах с обоих берегов сооружены временные мосты. Работа спорится. До конца года все семнадцать опор моста должны быть закончены.

Возле штаба строительства на правом берегу, вблизи нового зеленого дома с адресом Станционная, 32, возводится трехэтажное общежитие для 250 сотрудников Мостоотряда-90, которые обеспечивают строительные работы. Всего на стройке трудятся 400 человек. Субподрядные компании сами заботятся о жилье для своих специалистов.

Наверное, строительство моста – сейчас самое живое производство в Дубне. С финансированием все в порядке, говорит начальник строительства, все по графику. Вот бы все предприятия в нашем городе так работали.

Обеспокоенным шумом от моста жителям, чьи окна выходят прямо на улицу Вернова, строители моста за свой счет поменяют оконные рамы на шумозащитные еще до момента окончания строительства, напомнил сегодня начальник службы искусственных сооружений Дирекции дорожного строительства Московской области Геннадий Богдашевский. И еще раз принес жителям Дубны извинения за неудобства от строительства.

Так что пока все в порядке. Не тревожьтесь. Бог даст, поедем по мосту в 2019 году.