Помогите обновить логотип Фестиваля молодежи и студентов

Подробности Опубликовано: 21.03.2017 06:25 Автор: ОД

Оргкомитет Фестиваля молодежи и студентов призывает все желающих помочь ему обновить логотип.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи. Там соберутся десятки тысяч молодых людей из 150 стран.

Организационной работой занимается Российский национальный подготовительный комитет при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Фестиваль молодежи и студентов пройдет под лозунгом "За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма – уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!".

В Москве 14 октября состоится торжественный парад делегаций. Основные мероприятия фестиваля продлятся до 22 октября в Сочи.

Логотипом фестиваля утвержден предложенный российской делегацией обновленный логотип двух предыдущих всемирных фестивалей молодежи и студентов 1957 и 1985 годов, которые проходили в Москве.

Сейчас организаторы фестиваля приглашают принять участие в создании и утверждении талисмана мероприятия. Творческий конкурс заканчивается 31 марта. Принять участие и создать талисман, может каждый желающий. Национальный оргкомитет ждет заявки на адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Кроме этого предлагается придумать лозунг и отличительный символ для команды Московской области. Начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева говорит: «Делегация каждого региона России может придумать свой командный лозунг и отличительный символ. У нас очень активная и творческая молодежь, это показало их участие в Губернаторской премии «Наше Подмосковье» и молодежном форуме «Я – гражданин Подмосковья». Было бы здорово, если у нашей делегации будет свой лозунг и отличительный символ на Всемирном фестивале. Оргкомитет рассмотрит все предложения, а победитель станет участником торжества».

Предложения можно представлять в региональный оргкомитет по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с указанием контактных данных – фамилия, имя, адрес электронной почты и телефон.