Они не станут участниками ДТП

Подробности Опубликовано: 19.03.2017 08:04 Автор: ОД

Дубненские автоинспекторы провели 16 марта в школе №2 викторина под названием «Я не стану участником ДТП».

В игровой форме детям напомнили основные правила дорожного движения и правила безопасного перехода дороги и проверили знания правил.

Дети показали отличные знания правил дорожного движения и обязанностей пешехода, с удовольствием разгадывали загадки по тематике ПДД, которые подготовили для них сотрудники ГИБДД.

Полицейские разъяснили основы безопасного поведения на дороге и рассказали, почему опасно переходить проезжую часть в неположенных местах, почему недопустимо ходить и бегать по проезжей части. Поговорили о мерах безопасности на детских площадках, расположенных вблизи мест парковки или движения транспортных средств. Особое внимание уделили правилам для велосипедистов. Каждый старался ответить на все, даже самые сложные вопросы, сотрудников ГИБДД.

В мероприятии приняли учащиеся 7-10 лет.