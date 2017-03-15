Знает ли Голодец то, что известно Путину?

Подробности Опубликовано: 15.03.2017 09:18 Автор: Наталия Теряева

Вчерашние слова вице-премьера Ольги Голодец об уникальной бедности работающих россиян удивили уникальной неосведомленностью чиновницы о реальной жизни россиян.

«Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, – это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере – работающие бедные», – проицитровало ТАСС слова Голодец, произнесенные вице-премьером во вторник 14 марта на Социальном форуме в рамках недели российского бизнеса 2017 года.

По словам Ольги Юрьевны, в РФ «нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7 тысяч 500 рублей. Даже если человек закончил среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться несколько на другом уровне. Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимальной размера оплаты труда», – считает вице-премьер.

Если кто не знает, 7500 рублей – официально утвержденный минимальный размер оплаты труда в России. Средняя зарплата в России в 2016 году составила 36703 рубля или 612 долларов.

Упрек вице-премьера относился к представителям бизнеса. Как представитель микробизнеса могу пояснить Ольге Юрьевне, почему большинство малых и средних предпринимателей не могут платить своим сотрудникам высокую зарплату.

Дело в том, Ольга Юрьевна, что малый бизнес в нашей стране не имеет стабильных заказов хотя бы на пару лет вперед. Зато он имеет большие обязанности по налогам и отчислениям в ФСС и ПФР. И очень странную формулировку госзаказов.

Поясняю на примере.

Получает предприниматель государственный заказ. Самый простой заказ – на поставку канцтоваров и моющих средств, к примеру, музыкальной школе.

Как получил предприниматель этот заказ? Правильно – выиграл аукцион.

Как выиграл предпринматель заказ на аукционе? Верно – максимально снизил цену.

Что было записано в технических условиях заказа? Вы угадали – количество и ассортимент товаров, которые нужно поставить музыкальной школе. И все.

То есть ни расходов на бензин, чтобы доставить эти товары в музыкальную школу, ни расходов на оплату рабочего времени тех, кто будет исполнять заказ, ни расходов на налоги и социальные отчисления техническое задание не предусматривает.

Вот одна из взятых наугад свежих заявок одного государственного ведомства, разместившего свой заказ (№ 0318200013417000002) на аукционной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 1 марта 2017 года: объект закупки – бумага для офисной техники в количестве 54 упаковок по цене 220 рублей за упаковку. Начальная (максимальная) цена контракта – 11880 рублей.

На оптовом складе цена одной упаковки такой бумаги составляет 213,75 рубля.

Если даже цену закупки на аукционе победителю удалось не снизить, то после выполнения контракта предприниматель-победитель заработает на поставке 54 пачек офисной бумаги государственному ведомству 391 рубль 50 копеек. Смешно, да?

А процедура получения этого госконтракта такова. Сначала предприниматель тратит несколько тысяч на получение электронной подписи для участия в электронных торгах. Потом он перечисляет деньги электронной бирже для обеспечения заявки – тоже несколько тысяч рублей. Потом выигрывает контракт, закупает на свои средства товар, везет заказчику. После этого заказчик перечисляет ему 11880 рублей. И вот тут наступает час торжества: предприниматель зарабатывает 391 рубль 50 копеек.

Еще один важный момент. Предприниматель не может узнать об этом заказе за год или два вперед. Он узнает о нем в лучшем случае за пару месяцев до срока исполнения.

Бывают заказы для малого и среднего бизнеса и более солидные. Скажем, ПАО «Почта Банк» собирается разместить заказ на поставку 10 000 новогодних украшений для внутреннего оформления подразделений банка по цене контракта 3 млн рублей (300 рублей за штуку). Цена вроде бы приемлемая, при общем объеме заказа в нее можно заложить все необходимые затраты предпринимателя. Но где взять предпринимателю три миллиона рублей, чтобы выполнить контракт? Залезать в кредитные долги под высокие проценты? Тогда – прощай окупаемость контракта.

И приходится предпринмателю экономить на всем. А в первую очередь – на количестве сотрудников и на их зарплате. Потому что больше не на чем. Чем больше сотрудников и чем выше их зарплата, тем выше отчисления НДФЛ, ПФР и ФСС. И тем ниже доходы предпринимателя.

Такая вот простая арифметика, Ольга Юрьевна, у малого бизнеса. И если бы вы там, в правительстве ее действительно серьезно обсуждали, то в первую очередь, должны были бы требовать не от предпринимателей повышения минимального размера оплаты труда, а от заказчиков аукционных контрактов – нормальных техзаданий на исполнение контракта. А то ведь честные предприниматели за такие контракты просто не будут браться по причине невозможности их исполнения. И уже не берутся.

К слову, стоит ли удивляться качеству городских магистралей в таких условиях? Ведь на аукционах сегодня муниципалитеты покупают все – от канцелярских скрепок до услуг по ремонту и уборке дорог.

Кое-что о другой стороне этой арифметики известно президенту Путину. Другая сторона состоит в том, что даже исполненные предпринимателями контракты государственные ведомства не торопятся оплачивать. Вчера, 14 марта, на заседании коллегии Генпрокуратуры Владимир Владимирович сказал об этом так: «В рамках встреч мы пришли к выводу о необходимости постоянного прямого канала связи с предпринимателями, который оказался весьма и весьма востребован. За полгода на специально созданный электронный адрес от них поступило уже более 500 обращений, в основном по вопросам захвата имущества, необоснованного уголовного преследования, долгов по выполненным госконтрактам. Значительная их часть, до 30 процентов, находит, к сожалению, своё подтверждение. Так, по итогам рассмотрения поступившего на данный ресурс сообщения и принятых по нему мер в Республике Марий Эл погашена задолженность перед малыми предприятиями за социальные перевозки в сумме 60 миллионов рублей – для них это огромные деньги. А всего за последние 1,5 года усилиями прокуроров бизнесменам погашено, только вдумайтесь, 40 миллиардов рублей долгов за выполненные ими работы и оказанные услуги. В основном речь идёт о малом и среднем бизнесе. И получение указанных средств для людей порой единственная возможность содержать семью, достойно жить и избежать банкротства. В связи с несвоевременной оплатой исполненных государственных и муниципальных контрактов по инициативе прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 2 тысячи виновных лиц».

Знает ли об этом Ольга Юрьевна?

А теперь об уникальности работающих бедных в России.

Знает ли Ольга Юрьевна Голодец, что в Демократической Республике Конго средняя зарплата в 2013 году составляла 35 долларов – 2100 рублей по нашему? Средняя зарплата на Кубе в 2012 году равнялась 19 долларам – 960 рублей. Средняя зарплата на Украине в 2015 году составила 131 доллар – 7860 рублей. Эти сведения уважаемая вице-премьер правительства РФ могла бы почерпнуть хотя бы из википедии.

Так что видимая бедность многих работающих в частном бизесне россиян вовсе не уникальна. Что, конечно, радовать не может.

И с зарплатами бюджетников у нас тоже не все гладко. Но это тема для отдельного разговора.