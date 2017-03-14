В Дубне юный пешеход идет по правилам

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Опубликовано: 14.03.2017 05:32
Автор: Кирилл Свояков

Дубненские полицейские играли со школьниками в неправильных пешеходов.

Тематическую викторину «Пешеход идет по правилам» дубненские автоинспекторы провели 13 марта в школе №8. В игровой форме детям напомнили основные правила дорожного движения и правила безопасного перехода дороги и проверили их знания правил.

Дети, собравшиеся в актовом зале школы, показали отличные знания правил дорожного движения и обязанностей пешехода, с удовольствием разгадывали загадки по тематике ПДД, которые подготовили для них сотрудники ГИБДД. Полицейские во время игры разъяснили, почему нельзя переходить проезжую часть в неположенных местах и ходить по дороге, где ездят машины. Дети узнали о мерах безопасности на детских площадках, расположенных вблизи мест парковки или движения транспортных средств. 

В мероприятии приняли учащиеся 1-4 классов.

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