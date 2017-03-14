Правила дорожного движения в Дубне учат на ходу

Подробности Опубликовано: 14.03.2017 05:23 Автор: Никита Крутиков

Дубненские автоинспекторы не устают учить водителей правилам дорожного движения прямо на ходу.

Вместе с активистами МГЕР инспекторы ГИБДД Дубны 10 марта провели профилактическую акцию «Детское кресло», чтобы напомнить водителям о мерах безопасности на дорогах.

Молодогвардейцы в присутствии экипажа ДПС на улицах города останаливали легковушки. Чтобы не быть голословными, инспекторы вручали водителям диски с фильмами и социальной рекламой о правилах поведения на дороге. Также водителям выдавали памятки об использовании детских удерживающих устройств, чтобы обеспечить безопасность маленьких пассажиров.