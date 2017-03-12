Строительная компания во Фрязино оштрафована за нарушение тишины

Подробности
Опубликовано: 12.03.2017 00:42
Автор: Кирилл Свояков

Сотрудниками Щёлковского отдела административно-технического надзора возбуждено административное дело в отношении строительной компании ООО «Гранд» за нарушение тишины и покоя граждан.

В феврале в Щелковский отдел Госадмтехнадзора поступили материалы, в которых граждане жаловались на громкий шум от идущих работ у д. 6 А по улице Вокзальная.

При выезде на место совершения правонарушения сотрудниками надзорного ведомства установлено, что работы по данному адресу проводит ООО «Гранд». Инспекторы территориального отдела № 9 отреагировали незамедлительно: нарушитель был вызван в территориальный отдел и дважды привлечен к административной ответственности. Второй раз с наложением административного штрафа в размере 60 000 рублей.

Справка

Ддоказательствами совершения противоправных действий, нарушающих тишину и покой граждан, могут быть свидетельские показания соседей, видеозапись либо заявления, направленные в органы полиции, а также письменные акты, составленные соседями собственника с привлечением третьих лиц, например, представителей ТСЖ.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
У вас отключат электричество

У вас отключат электричество

Руки прочь от первоцветов!

Руки прочь от первоцветов!

Городское хозяйство: перейти от хаоса к порядку

Городское хозяйство: перейти от хаоса к …

Всех дам Дубны с женским днем!

Всех дам Дубны с женским днем!

Победа в конкурсе &quot;Автоледи&quot; улыбнулась автоинспекторам Дубны

Победа в конкурсе "Автоледи" у…

Птичий грипп рядом с Дубной

Птичий грипп рядом с Дубной

Глава Дубны снова примет предпринимателей

Глава Дубны снова примет предпринимателе…

Отключения электроэнергии в Дубне

Отключения электроэнергии в Дубне

Примите челлендж от автоинспекции

Примите челлендж от автоинспекции

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

Стритрейсерша Багдасарян признала свою вину в закупке поддельного больничного
Как смягчающие обстоятельства суд учел признание вины, а еще раскаяние ...

РФПИ объявит сегодня о создании Российско-турецкого инвестфонда с Суверенным фондом Турции
Меморандум о создании Российско-турецкого инвестиционного фонда объемом в млрд. ...

Microsoft начала демонстрировать рекламу в «Проводнике» Windows 10
Маркетинговые блоки предлагают пользователям «десятки» купить дисковое ...

На детские сады Крым получит 2,8 млрд руб.
Крым в рамках федеральной целевой программы получит 2,8 млрд. руб. на ...

Жители России стали реже обедать в ресторанах
Штатская компания The NPD Group, сотрудников которой интересует ремонт ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться