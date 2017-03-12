Строительная компания во Фрязино оштрафована за нарушение тишины

Подробности Опубликовано: 12.03.2017 00:42 Автор: Кирилл Свояков

Сотрудниками Щёлковского отдела административно-технического надзора возбуждено административное дело в отношении строительной компании ООО «Гранд» за нарушение тишины и покоя граждан.

В феврале в Щелковский отдел Госадмтехнадзора поступили материалы, в которых граждане жаловались на громкий шум от идущих работ у д. 6 А по улице Вокзальная.

При выезде на место совершения правонарушения сотрудниками надзорного ведомства установлено, что работы по данному адресу проводит ООО «Гранд». Инспекторы территориального отдела № 9 отреагировали незамедлительно: нарушитель был вызван в территориальный отдел и дважды привлечен к административной ответственности. Второй раз с наложением административного штрафа в размере 60 000 рублей.

Справка

Ддоказательствами совершения противоправных действий, нарушающих тишину и покой граждан, могут быть свидетельские показания соседей, видеозапись либо заявления, направленные в органы полиции, а также письменные акты, составленные соседями собственника с привлечением третьих лиц, например, представителей ТСЖ.