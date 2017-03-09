Галантные автоинспекторы Дубны

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Опубликовано: 09.03.2017 06:59
Автор: ОД

Дубненские полицейские 7 и 8 марта неутомимо поздравляли с  Международным женским днем прекрасный пол.

Представители регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД г. Дубна поздравили представительниц прекрасного пола, которые приехали сдавать экзамен по вождению.  Сотрудники полиции вручили прекрасным дамам цветы и пожелали успехов на дороге и попросили оставаться такими же прекрасными и улыбчивыми не смотря ни на что!

В ходе проведения мероприятия сотрудники ГИБДД в честь предстоящего праздника вручали представительницам прекрасного пола цветы.

А 8 марта инспекторы ГИБДД вместе с молодогвардейцами Дубны и местной командой поздравляли женщин-водителей, пассажирок и пешеходов.

В прекрасный весенний праздник по букету тюльпанов от инспекторов ГИБДД получили более 200 жительниц города.

В ответ на поздравление прекрасные дамы дарили улыбки и благодарили за цветы.

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