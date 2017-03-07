«Единая Россия» собирает предложения жителей для проекта «Городская среда»

Подробности Опубликовано: 07.03.2017 08:22 Автор: Кирилл Свояков

Партпроект «Единой России» «Городская среда» начал в регионах собирать предложения граждан по поводу благоустройства дворов.

«Памятка о проекте практически готова, это будет раздаточный материал, с которым можно выходить во дворы, встречаться с людьми, обсуждать и рассказывать. Важно, чтобы на уровне граждан было четкое понимание, что есть такой партпроект, который изменит их повседневную жизнь», – сообщил на селекторном совещании, посвященном ходу реализации проекта координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев.

Проект основывается на инициативах граждан и направлен на поэтапное обустройство дворовых территорий, знаковых мест отдыха в центрах субъектов и муниципалитетов.

«Нам важно обеспечение контроля на каждом этапе реализации проекта. У нас была контрольная дата – 1 марта. Все регионы уже заключили соглашение с Минстроем о предоставлении федеральной субсидии. В рамках федерального бюджета запланировано 20 миллиардов рублей, которые будут направлены в 72 региона. До 15 марта должны быть приняты региональные программы благоустройства городской среды. На дворы из федеральной субсидии направляется 2/3 средств, а 1/3 пойдет на общественные территории – это благоустройство парков, скверов, бульваров», – рассказал координатор проекта.

Васильев указал на то, что есть минимальный перечень работ, который включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора. Дополнительный перечень обустройства является открытым и может быть дополнен по решению субъекта.

«Эти правила должны быть указаны в региональной программе, ограничений тут нет. Собственники сами решают, какие работы необходимо выполнить, наша задача – помочь им определиться. Необходимо учитывать комплексность работ, чтобы после их окончания все параметры минимального перечня присутствовали», – обратился он к регионам.

Координатор проекта призвал региональные отделения на уровне создаваемых общественных советов уделить внимание тому, где будут проводиться работы и уведомить об этом граждан, чтобы люди знали перечень работ и могли оценивать результаты.

«До 25 мая должно пройти утверждение муниципальных программ. В целях общественного контроля и координации рекомендуется создавать на уровне муниципалитета общественную комиссию из представителей органов местного самоуправления, политических партий, движений, общественных организаций и иных лиц для комиссионной оценки предложений и контроля за реализацией программы. Представителям «Единой России» необходимо входить в такие комиссии», – пояснил депутат.

Александр Васильев напомнил, что в ходе предвыборной кампании одним из самых частых и актуальных вопросов на встрече с избирателями был вопрос благоустройства дворовых территорий. Эта тема затрагивает более 30 миллионов человек, поэтому повышение удовлетворенности граждан качеством городской среды стало для «Единой России» приоритетом. Результатом этих вопросов и встреч стали поправки, которые инициировала «Единая Россия» в бюджет и дала старт новым партийным проектам», – добавил он.

Напомним, 7 февраля Президиум Генсовета партии принял решение о начале реализации шести новых проектов: «Городская среда», «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов», «Здоровье – детям», «Школа грамотного потребителя».