Лучший архив Подмосковья – в Дубне

Подробности Опубликовано: 04.03.2017 01:11 Автор: Кирилл Свояков

Архивный отдел Дубны стал лучшим муниципальным архивом Московской области.

1 марта 2017 года состоялось расширенное заседание коллегии Главного архивного управления Московской области.

Там рассмотрели итоги работы архивных учреждений Московской области в 2016 году и задачи на 2017 год. Заодно подвели итоги конкурса на лучший муниципальный архив Московской области.

В заседании коллегии приняли участие заместитель руководителя Федерального архивного агентства, должностные лица администраций муниципальных районов и городских округов Московской области, курирующие вопросы архивного дела, и руководители муниципальных архивов Московской области.

Архивный отдел администрации Дубны стал Победителем в номинации «Лучший муниципальный архив Московской области» по итогам конкурсов на лучший муниципальный архив Московской области 2012-2016 гг.