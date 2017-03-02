Дубненские полицейские показали себя в Сорочанах

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Опубликовано: 02.03.2017 07:54
Автор: ОД

Госавтоинспекторы Дубны отличились 28 февраля на горнолыжном курорте «Сорочаны».

Там, в Дмитровском районе Московской области, прошла X спартакиада среди сотрудников госавтоинспекции региона.

От каждого района Подмосковья на зимнюю спартакиаду прибыли команды спортсменов. Всего насчитали более 500 сотрудников ГИБДД.

Автоинспекторы-спортсмены соревновались в стрельбе, лыжных гонках, веселых стартах и в перетягивании каната. Участники спартакиады получили большой заряд положительных эмоций и показали хорошую спортивную форму. 

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