Пешеход, у тебя есть обязанности

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Опубликовано: 28.02.2017 08:28
Автор: ОД

Дубненские госавтоинспекторы предупреждают пешеходов об их обязанностях.

Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии  по обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по краю проезжающей части дороги.

Вне населённых пунктов при движении по краю проезжей части дороги пешеходы должны идти навстречу транспортным средствам.

При следовании по улице пешеход должен обходить стороной выезды из гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть под выезжающий автомобиль, а также пешеход не должен резко выходить из-за стоящего на дороге транспортного средства на проезжую часть, где движется транспорт.

Также рекомендовано на верхней одежде иметь световозвращающие элементы (фликеры и т.п.), особенно в темное время суток, что поможет автомобилистам своевременно заметить пешехода на дороге, в неосвещенных или слабоосвещенных местах. Особенно это необходимо юным участникам дорожного движения.

Уважаемые пешеходы, большая просьба не забывать о том, что автомобиль сложнее остановить, чтобы предоставить вам право перехода проезжей части, поэтому будьте как можно внимательнее на дороге, обязательно убедитесь в том, что вас пропускают, берегите себя и свою жизнь!

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