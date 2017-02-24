Полицейские в Дубне отпраздновали День защитника Отечества с пожарными

Подробности Опубликовано: 24.02.2017 09:30 Автор: ОД

Дубненские автоинспекторы 21 февраля вместе с представителями Дубненско-Талдомского отделения МГЕР поздравили с мужским праздником сотрудников МЧС.

Молодогвардейцы и инспекторы ДПС посетили пожарную часть №18 ФГКУ специального управления Федеральной противопожарной службы №3 МЧС России. Там они поздравили с Днем защитника Отечества заместителя начальника специального отдела №18 Дмитрия Белокурова и его сотрудников. И передали свои подарки и самые добрые пожелания представителям сильной мужской профессии.

Дмитрий Белокуров рассказал гостям об особенностях и иногда возникающих трудностях в работе пожарных.