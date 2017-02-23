Дубненские полицейские поздравили водителей с днем защитника Отечества
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- Опубликовано: 23.02.2017 16:57
- Автор: ОД
Дубненские автоинспекторы совместно с представителями Дубненско-Талдомского местного отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» 23 февраля поздравили с Днем защитника Отечества водителей Дубны.
Малогвардейцы совместно с экипажем ДПС на улицах города останавливали автомашины с целью передать свои искренние и самые добрые пожелания представителям сильной половине человечества, в связи с– Днем защитника Отечества, а также «засветить» юных пассажиров.
В ходе проведения мероприятия представители «Молодой гвардии Единой России и сотрудники ГИБДД в честь праздника вручали подарки водителям-мужчинам, а их маленьким пассажирам светоотражающие элементы, для крепления на одежду, чтобы дети были заметны в темноте.
ОГИБДД поздравляет всех мужчин с праздником, желает всем здоровья, понимания и семейного благополучия.