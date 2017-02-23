Россияне влюбились в защитников Отечества

Подробности Опубликовано: 23.02.2017 00:19 Автор: Кирилл Свояков

Рекордное количество россиян сегодня хотят видеть своих родственников в рядах вооруженных сил.

В общественном сознании образ Вооруженных Сил страны связан преимущественно с положительными эмоциями: уважением (46%), гордостью (39%), а также надеждой (26%) и доверием (24%). Доли негативных ответов невелики (недоверие – 4%, разочарование – 4% ). Эти результаты своего исследования обнародовал накануне Дня защитника Отечества Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По оценкам жителей нашего государства,российским офицерам присущи многие положительные качества.Большинство россиян считают, что офицеры являются защитниками интересов государства, людьми мужественными, ответственными.

Их ценят как профессионалов, готовых рисковать своей жизнью при исполнении обязанностей, защищать интересы простых людей.

Российским офицерам не чужды добросовестность, человечность, честность, отмечают опрошенные. При этом, наименее типичной чертой офицера из числа предложенных в списке опроса стала личная скромность.

Видеть своего близкого родственника мужского пола в рядах военнослужащих хотели бы 64% россиян(исторический максимум), обратного мнения придерживаются 25% наших сограждан.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен в октябре 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек.

Результаты исследования ВЦИОМ созвучны рекордному конкурсу среди поступающих в военные вузы России.

Летом прошлого года учебные заведения минобороны получили вдвое больше личных дел абитуриентов, чем в 2014-м. Самый высокий конкурс наблюдалсяв командных вузах: до 6 человек на место. А для девушек-абитуриенток конкуренция в военные вузы была выше, чем в Институт кинематографии: 30 человек на место.

Профессию военного в 2016 году почти поголовно выбирали и выпускники кадетских училищ. По данным минобороны, 95% суворовцев и нахимовцев подали документы в военные вузы. А в Ульяновском и Уссурийском суворовских училищах – все 100% их выпускников 2016 года. Такое произошло впервые.

Одним ростом патриотических настроений на крымской волне такой порыв россиян к службе в армии, пожалуй, не объяснишь.

Кроме вернувшегося, наконец, ко многим чувства городости за свою страну, у россиян есть и вполне материальные причины для желания служить в армии.

Во-первых, социальное обеспечение военных. Минобороны, несмотря на кризис, стабильно индексирует оклады офицерам. Обеспечение офицеров и их семей квартирами находится под постоянным контролем у Президента. В зависимости от выслуги и звания офицеру выплачивают деньги на приобретение жилья, и он сам решает – покупать на них квартиру в центре города или отдельный дом в пригороде. Средние выплаты – на уровне 5-7 млн рублей (у полковников – более 10 млн рублей).

Выпускники военных вузов не переживают о трудоустройстве. По данным минобороны, в 2016 году 100% выпускников армейских и флотских училищ, институтов и академий были распределены на офицерские должности.

Большую роль в имидже Российской армии играет информационная открытость военного ведомства – от проведения внезапных проверок войск до еженедельных селекторных совещаний с руководящим составом.

Так что сегодня большинство жителей России от чистого сердца поздравляют друг друга с Днем защитника Отечества.