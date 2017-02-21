Не жди в очереди, запишись через портал госуслуг!

Подробности
Опубликовано: 21.02.2017 06:21
Автор: ОД

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна сообщает о возможности обращения по вопросам государственной регистрации АТМС, выдачи и замены водительских удостоверений по предварительной записи через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Пользуясь порталом госуслуг, вы упрощаете себе жизнь.

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал www.gosuslugi.ru:

а) упрощение получения государственной и муниципальной услуги и другой полезной информации;
б) сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа;
в) сокращение количества предоставляемых документов;
г) информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;
д) заявление о предоставлении государственных и муниципальных услуг можно подать практически не выходя из дома или не покидая рабочего места.

Более подробную информацию можно получить, позвонив по телевону в Дубне: 212-24-78.

 

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