Воспитание умных пешеходов в Дубне продолжается

Подробности Опубликовано: 18.02.2017 07:29 Автор: ОД

Дубненские автоинспекторы продолжили неформальное обучение школьников правилам дорожного движения в средней школе №5.

16 февраля они провели тематическую викторину под названием «Я знаю ПДД». В игровой форме детям напомнили основные правила дорожного движения, правила безопасного перехода дороги и нахождения вблизи дороги. потом проверили знания правил у детей.

Дети показали отличные знания правил дорожного движения и обязанностей пешехода. Они сумели разъяснить основы безопасного поведения на дороге, показали, что знают: недопустимо переходить проезжую частб в неположенных местах и ходить по проезжей части. Говорили о мерах безопасности на детских площадках, расположенных вблизи мест парковки или движения транспортных средств. Каждый из ребят старался ответить на все, даже самые сложные вопросы, сотрудников ГИБДД.

В мероприятии приняли участие дети от 7 до 11 лет.

В завершение урока полицейские вручили школьникам расписание уроков в виде красочного плаката с изображением основных дорожных знаков.