Номер 112 годится не для любого случая

Подробности Опубликовано: 18.02.2017 06:49 Автор: ОД

Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Дубны» просит горожан правильно использовать возможности экстренного номера 112, чтобы не подвергать чужую жизнь опасности.

Система вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 начала действовать с 1 июня 2015 года. С тех пор не все жители Дубны и Московской области осознали, по каким вопросам нужно использовать номер телефона 112.

Чтобы не подвергать опасности тех, кому срочно требуется защита и помощь, пожалуйста, подумайте, нужно ли вам немедленно вызвать пожарных, полицию, газовую аварийную или скорую медицинскую помощь. Только эти четыре службы относятся к экстренным.

Если вы точно знаете, что вам прямо сейчас нужна:

пожарная служба 01

или

полиция 02

или

скорая медицинская помощь 03

или

газовая аварийная служба 04,

только в этом случае звоните по единому номеру 112.

Позвонить можно:

со стационарного телефона

из таксофона (бесплатно)

с мобильного телефона (бесплатно, и даже при отсутствии сим-карты)

На единый номер 112 не принимаются вызовы граждан по следующим поводам:

получение справочной информации

из хулиганских побуждений

не относящиеся к вызовам экстренных служб