Номер 112 годится не для любого случая
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- Опубликовано: 18.02.2017 06:49
- Автор: ОД
Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Дубны» просит горожан правильно использовать возможности экстренного номера 112, чтобы не подвергать чужую жизнь опасности.
Система вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 начала действовать с 1 июня 2015 года. С тех пор не все жители Дубны и Московской области осознали, по каким вопросам нужно использовать номер телефона 112.
Чтобы не подвергать опасности тех, кому срочно требуется защита и помощь, пожалуйста, подумайте, нужно ли вам немедленно вызвать пожарных, полицию, газовую аварийную или скорую медицинскую помощь. Только эти четыре службы относятся к экстренным.
Если вы точно знаете, что вам прямо сейчас нужна:
пожарная служба 01
или
полиция 02
или
скорая медицинская помощь 03
или
газовая аварийная служба 04,
только в этом случае звоните по единому номеру 112.
Позвонить можно:
- со стационарного телефона
- из таксофона (бесплатно)
- с мобильного телефона (бесплатно, и даже при отсутствии сим-карты)
На единый номер 112 не принимаются вызовы граждан по следующим поводам:
- получение справочной информации
- из хулиганских побуждений
- не относящиеся к вызовам экстренных служб