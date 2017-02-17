Автоинспекторы Дубны воспитывают умных пешеходов

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Опубликовано: 17.02.2017 05:38
Автор: ОД

Инспекторы ГИБДД давно взялись за школьников Дубны. Они без устали учат детей правилам дорожного движения в школе и на отдыхе. 15 февраля автоинспекторы играли с учениками школы №10 в умных пешеходов.

Во время тематической викторины под названием «Умный пешеход» детям напомнили в игровой форме основные правила дорожного движения и правила безопасного перехода дороги и нахождения вблизи. Заодно проверили знание правил.

В викторине приняли участие дети от 7 до 11 лет. Они показали отличную осведомленность о правилах дорожного движения и обязанностях пешехода.  Очень старались ответить на все – даже самые сложные – вопросы сотрудников ГИБДД.

Тем не менее, автоинспекторы еще раз разъяснили основы безопасного поведения на дороге. И сделали упор на то, что нельзя переходить проезжую часть в неположенных местах и передвигаться пешком по проезжей части.

В завершение урока полицейские вручили ребятам красочные плакаты с  изображенем основных дорожных знаков, которые можно заполнить расписанием уроков и повесить дома на стену.

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