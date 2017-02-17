Лучше листовка с правилами, чем штраф

Подробности
Опубликовано: 17.02.2017 05:29
Автор: ОД

Профилактическое мероприятие «Ребенок — пассажир, пешеход» провели 15 февраля в Дубне сотрудники ОГИБДД ОМВД России в Дубне. Цель мероприятия – привлечь внимание взрослых к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, к необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.

Инспекторы ДПС  напомнили родителям, что детское кресло поможет сохранить жизнь и здоровье маленьких участников дорожного движения, а детям — о том, что светоотражающие элементы на одежде обезопасят их от несчастных случаев, особенно в темное время суток.

Безответственных родителей инспекторы ГИБДД привлекали к административной ответственности, а также вручали листовки с Правилами перевозки ребенка в автомобиле и проводили профилактические беседы.

Уважаемые водители! Отправляясь в дорогу, позаботьтесь о безопасности себя и своих пассажиров. И помните: последствия у небрежности могут быть гораздо более серьезными, чем просто штраф, выписанный инспектором ГИБДД.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
В Дубне ищут производителей фальшивого алкоголя

В Дубне ищут производителей фальшивого а…

Налоговая предупреждает: время отчитаться о доходах

Налоговая предупреждает: время отчитатьс…

Наглых автолюбителей прищучит «Народный инспектор»

Наглых автолюбителей прищучит «Народный …

Здесь не будет электричества

Здесь не будет электричества

Всем на осмотр в поликлинику!

Всем на осмотр в поликлинику!

Сегодня День российской науки

Сегодня День российской науки

В Дубне сбили ребенка

В Дубне сбили ребенка

Госуслуги полиции в Дубне

Госуслуги полиции в Дубне

Депутаты хотят отчитаться

Депутаты хотят отчитаться

Объявления

Сдаётся гараж
3 000 руб/мес Руб
Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться